Exprimera dama de Argentina Fabiola Yánez habría sido obligada a abortar por el expresidente Alberto Fernández

Aseguró en el escrito que Fernández ejerció sobre ella “violencia reproductiva”, al presionarla para realizarse un aborto ese mismo año. Dicho hecho habría ocurrido cuando recién iniciaban su relación. Para Yáñez, en su momento, fue un momento de gran júbilo y alegría, ya que quería ser madre, pero el político kirchnerista recibió la noticia con “desprecio y el rechazo”, aduciendo “esto no puede pasar”. Al parecer, aseguró: “Era muy pronto, que no estaba listo aún”, según declaró Yáñez.

En una entrevista con el diario español El País publicada este martes, el expresidente negó haber sido autor de ninguno de los hechos. “Estoy siendo acusado de algo que no he hecho. No he golpeado a Fabiola. Nunca he golpeado a una mujer. Lo que voy a hacer es esperar, ir a la justicia y que la justicia resuelva”, añadió el político de 65 años.