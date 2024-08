“Siempre estuve sola”, Fabiola Yañez da detalles de la violencia física y terrorismo psicológico que sufrió con Alberto Fernández

La denuncia por violencia de género contra el expresidente Alberto Fernández ha conmocionado a Argentina, generando una crisis profunda en la actual oposición. La situación se agravó tras la publicación de presuntos chats e imágenes en la prensa local, donde se observan moretones en el rostro y brazo de la ex primera dama, Fabiola Yáñez.

El portal de noticias Infobae divulgó estas fotos y mensajes comprometedores la noche del jueves, lo que ha provocado un gran revuelo en el país.

El pasado martes, Fabiola Yáñez, ex periodista y presentadora de 43 años, quien fue pareja de Fernández durante casi una década, presentó una denuncia por violencia física y psicológica ante el juez Julián Ercolini. Como resultado, el juez ordenó reforzar la custodia de Yáñez y prohibió al expresidente salir del país.

Alberto Fernández, de 65 años, ha negado las acusaciones de violencia y asegura que presentará “pruebas” para demostrar que “la verdad de los hechos es otra”. | Foto: Getty Images

El caso ha dominado la agenda mediática y las conversaciones en Argentina, desatando una ola de repudio hacia Fernández desde todos los sectores políticos, especialmente desde el oficialismo.

Ahora, la misma Yañez habló en entrevista con Infobae, en la que entregó más detalles de los duros momentos que vivió al lado del expresidente de la República.

Cuando salieron a la luz las fotografías, la ex primera dama aseguró: “Me destruí, pero me destruí por mi hijo. Yo jamás hubiese querido que saliera una foto así de mí. ¿Qué mujer se quiere ver en todos los programas de televisión y en los medios del mundo así? No entiendo cómo se filtraron los chats y que se guardaran la foto para el último momento... (llora y pide un pañuelo…retoma al minuto)”

Y explica: “Creo que no hay una mujer en el mundo que quiera verse así. Hay otras causas sobre violencia que siempre van por lo privado. Entonces sus hijos no lo van a ver, ni su familia. Mi familia está sufriendo por ver esto. Tengo a mi familia toda separada porque mi mamá tuvo que venir a apoyarme a mí hace más de un año y medio. Tuvo que dejar a su esposo, alejarse de su hija, de mi hermanita que tiene 17 años y estaba terminando el secundario. Y acá estamos solas, obviamente. Y en Olivos yo siempre estuve sola, porque mi familia vivía a más de mil kilómetros. Yo siempre estuve sola”.

Así mismo, reveló que no solo sufría de violencia física, sino que también estuvo sometida durante mucho tiempo “como es el acoso telefónico. Terrorismo psicológico. Esta persona estuvo durante dos meses - están todos los chats y muchas personas lo saben - amenazándome día por medio con que si yo hacía esto, si hacía lo otro, que se iba a suicidar”.

Y alegó: “Eso no se hace, eso es un delito. ¿Cómo voy a estar yo entera para mi hijo si tengo a una persona diciéndome esas cosas? Día por medio, durante dos meses. Pero fue lo último que esta persona hizo”.

Dijo además que Fernández la amenazaba reiteradamente con quitarse la vida.

Y sobre si sufrió violencia sexual, aseguró: “No puedo. No puedo hablar de esas cosas”.

Fue enfática en que no se sentía en peligro, “pero no soportaba más [...] Agarraba, me ponía la bata, las pantuflas y me iba a la casa de huéspedes. Y después tomé la decisión. En julio más o menos. Cuando empezaron a decir que estábamos separados, era verdad. Solo que no lo querían decir. Entonces, obviamente, si yo me iba de Olivos iba a ser un escándalo”.

“Entonces, todavía queriéndolo ayudar, queriéndolo ayudar, me voy a vivir a la casa de huéspedes, donde él cada vez que llegaba abría la puerta. Pero no es que me golpeaba la puerta para entrar. Abría la puerta, así, de un portazo. Y yo ahí viví con mi hijo el último tiempo. Entonces empezaron desde antes de agosto, todas las semanas, a darme un cuento distinto: “Mañana te vas”, y así. Pero no me dejaron ir hasta el 2 de diciembre”, manifestó.