María Corina Machado invitó a los venezolanos en todo el mundo a salir a las calles el próximo sábado 17 de agosto

“Nosotros no agredimos, la nuestra es una lucha que trasciende, ya lo electoral lo ganamos”, dijo, y aseguró que ahora viene una nueva etapa para la oposición y que “nunca han estado tan fuertes como el día de hoy” y “nunca el régimen ha estado tan débil”.

Machado fue enfática en criticar al régimen de Nicolás Maduro: “Son capaces de cualquier cosa, pero jamás contaron con nuestra organización”. Y agregó: “ No vamos a dejar las calles; la nuestra es una lucha cívica y pacífica”.

Declaran en desacato a Edmundo González por no presentarse ante el Tribunal Supremo de Venezuela

El candidato opositor indicó que “exigir que se cumpla nuestra Constitución no es un delito, protestar pacíficamente para hacer respetar la voluntad de millones de venezolanos no es un delito, cumplir como Testigo Electoral, cuidar las actas y hacerlas públicas no es un delito”.