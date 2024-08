Estos son los desgarradores chats con los que Fabiola Yáñez acusa a Alberto Fernández de violencia de género: “Todo el tiempo me golpeas”

La denuncia por violencia de género contra el expresidente Alberto Fernández, con la difusión en la prensa local de presuntos chats y fotos donde se ve a la ex primera dama con moretones, conmociona a Argentina y ha desatado una crisis profunda en la ahora oposición.

El portal de noticias Infobae publicó en la noche del pasado jueves, 8 de agosto, imágenes de Fabiola Yáñez con golpes en su brazo y en su rostro y chats que comprometen al exmandatario que gobernó entre 2019 y 2023.

En una de las conversaciones entre el exmandatario y su exesposa se detalla la manera en la que Fernández trata de evadirla y ella le reclama constantemente ante los golpes que recibió en varias ocasiones.

El presidente Alberto Fernández se enfrenta a la peor inflación en 3 décadas | Foto: Getty Images

Este sábado, 10 de agosto, Yáñez habló en exclusiva con el medio argentino en el que dio detalles de los chats y de cómo fue su vida al lado del ex jefe de Estado, al asegurar que no solo sufrió violencia física sino también terrorismo psicológico, pues Fernández la amenazaba al decirle que si hablaba él se suicidaba.

En una de las conversaciones en WhatsApp con Fernández, ella le decía: “Esto no funciona así, todo el tiempo me golpeás. Es insólito. No puedo dejar que me hagas esto cuando yo no te hice nada. Y todo lo que trato de hacer con la mente centrada es defenderte y vos me golpeás físicamente. No hay explicación”.

El pasado martes, Yáñez, ex periodista y presentadora de 43 años que fue durante casi diez años pareja de Fernández, lo denunció por violencia física y psicológica ante el juez Julián Ercolini, que ordenó el refuerzo de su custodia y prohibió al expresidente la salida del país.

El expresidente Fernández, de 65 años, niega la violencia y promete “pruebas” de que “la verdad de los hechos es otra”.

Estos son algunos de los apartes de esos chats en donde se muestra como Yañez fue víctima de violencia de género:

Fabiola Yánez: Ya iré.

Alberto Fernández: Me siento mal físicamente.

FY: Esto no funciona así todo el tiempo me golpeás. Es insólito. No puede dejar que me hagas esto cuando yo no te hice nada. Y todo lo que trato de hacer con la mente centrada es defenderte y vos me golpeas físicamente. No hay explicación.

AF: Pero dejá de discutir. Al final terminamos peleados nosotros por todos los demás. Por favor. Vení.

FY: Me volvés a golpear. Estás loco.

AF: Me siento mal.

FY: Venís golpeándome hace tres días seguidos.

AF: Me cuesta respirar. Por favor pará. Me siento muy mal.

FY: Y cuando me samarreaste de los brazos me dejaste moretones. Esto es cuando me samarreaste.

En las fotos que le comparte en los chats se ven los morados en varias partes de su cuerpo y en el rostro, uno de ellos en su ojo derecho y le señala la mujer: “Esto es cuando me pegaste sin querer”.

Apenas se conoció la denuncia, el presidente ultraderechista Javier Milei se apresuró a subrayar en su cuenta de X la “hipocresía progresista” y calificó de “estafa” las políticas de género impulsadas por Fernández.