“Todos los venezolanos tienen las puertas abiertas”: Edmundo González habla de su campaña y lo que podría ser su gobierno

Edmundo González: Mi carrera política es poco conocida en el sentido de que yo nunca he participado en un cargo de elección popular. He hecho política, me gusta la política. Fui director general de Política Internacional de la Cancillería de Venezuela y eso me permitió tener contactos y desempeñar la función, que básicamente era una función política. Estuve también en cargos de dirección del Ministerio, en los que se diseñaban las estrategias y las líneas maestras de la política internacional de Venezuela. Eso hace que, para mí, lo político no sea extraño. Política partidista no tengo, porque no he militado en ningún partido político, ni en mi época de estudiante universitario.