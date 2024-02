“Esto es peor que una dictadura”: Miguel Henrique Otero, director del diario El Nacional, se despacha contra Nicolás Maduro y la inhabilitación a María Corina Machado

SEMANA: ¿Qué balance hace luego de la inhabilitación de María Corina Machado por parte del régimen de Nicolás Maduro?

Miguel Henrique Otero: El régimen evidentemente estaba aterrorizado por la posibilidad de que María Corina compita en unas elecciones transparentes porque no tiene manera de ganar, según la última encuesta que se hizo. Ella tiene 70 de 100 de preferencias en el voto. Entonces, Maduro tiene que hacer lo imposible para que María Corina no compita y va a tratar de escoger el candidato opositor a él, si es que hay elecciones, para el poder ganar tranquilamente.

Bueno, no tranquilamente, pero con un fraude relativo, porque con María Corina no hay manera de que haga un fraude de ninguno. O sea, la ventaja de María Corina es demasiado grande. Entonces lo que ha hecho es esta cosa de la inhabilitación en el Tribunal Supremo de Justicia, que es una barrabasada legal, porque ella no tiene ninguna sentencia en firme. No tiene ni siquiera juicio, entonces es inconstitucional la inhabilitación, que además no se sabe de qué trata ni se sabe cuál es.

SEMANA: ¿Cómo ha sido la persecución del gobierno de Nicolás Maduro a los medios de comunicación?

M.O.: En la práctica, esto es una dictadura. Bueno, esto es peor que una dictadura porque, en la práctica, es una corporación criminal que tiene secuestrado a un país y el Estado de Derecho no existe y el derecho es totalmente arbitrario. El caso nuestro, por ejemplo, al periódico (El Nacional), le pusieron una demanda de difamación de Diosdado Cabello porque nosotros habíamos sacado una información.

Habíamos sacado una información del periódico ABC de España, previamente nosotros la rebotamos, como la rebotaron 80 periódicos más de la región y en la que decía que un fiscal federal del estado de Nueva York había abierto una averiguación de narcotráfico de Diosdado Cabello, que meses después resultó ser cierta porque tiene una orden de captura y hay una recompensa de 10.000.000 de dólares por su captura.

María Corina Machado y Nicolás Maduro. | Foto: Reuters / Gaby Oraa (izquierda); AP Foto/Matias Delacroix (derecha)

SEMANA: Nicolás Maduro dijo que van a ganar las elecciones “por las buenas o por las malas”, ¿cómo interpreta usted esta declaración tan polémica del dictador?

M.O.: Hay una negociación con Maduro, ha habido 12 negociaciones, esas 12 negociaciones en la historia de los últimos siete años, ninguna ha llevado a nada, solo a que Maduro gane tiempo y haga a creer que está negociando. Esta última negociación es distinta, que es la de Barbados y donde se sumó una reunión que hizo González con Jorge Rodríguez en Catar, con el emir.

Esta negociación es distinta, porque en esta negociación están los americanos que son los que tienen la fuerza en la negociación, porque la fuerza es que está sujeta a que Maduro tiene una crisis económica monumental. Y las sanciones que ha aplicado el gobierno americano al punto de vista financiero son sanciones que te impiden obtener algunos recursos. Entonces los americanos han utilizado esas sanciones para negociar con fuerza, negociar con pesos.

Nicolás Maduro Presidente de Venezuela | Foto: Getty Images

SEMANA: ¿Cuándo serán las elecciones?, ¿se adelantarán para afectar a María Corina Machado?, ¿o se cumplirá lo que dijo Diosdado Cabello de que se harán en marzo?

M.O.: No pueden hacer eso, marzo es dentro de un mes. No pueden arreglar las cosas con el consejo electoral para hacer las de marzo. Si lo hacen, sería ya una chapa total. Este año hay elecciones en la mitad de la humanidad y las únicas elecciones que no tienen fecha son las de Venezuela. No se tiene fecha porque eso es un elemento de negociación. Todos esos son elementos de negociación.

Si Maduro avanza o avanza la negociación, hasta ahora hizo una reunión el lunes pasado con todos estos, candidatos, entre comillas, que no participaron en las primarias, para hacer un cronograma. Una gente que sumados todos no llegan a 50.000 votos. Y eso es parte del proceso donde ellos aportan elementos para que esa elección no se dé, pero en el fondo, no sabemos qué va a pasar. Los americanos pusieron abril como fecha tope para que se cumplan los acuerdos de Barbados. Y si no le vuelven a poner todas las sanciones, ya eso está creando un problema porque en la economía había una expectativa de que creciera en algún memento y ya nada más que los americanos dijeron que dan fecha hasta abril, entonces eso acaba con las inversiones.

Nicolás Maduro y Alex Saab. | Foto: AFP

SEMANA: ¿Qué piensa de la labor de Estados Unidos en toda la crisis?

M.O.: Para nosotros nos parece blando. Pero Trump no era blando y no logró nada. Entonces preferíamos a Trump porque no era blando, pero ni Trump logró resultados. No logró el objetivo y Biden, no sabemos si lo va a lograr. Por supuesto que a uno le parece un horror lo de Alex Saab, es una burla a todos los venezolanos que no solamente los americanos lo hayan negociado, la manera como lo negociaron, sino que además llega a Venezuela y lo coloquen en un centro de inversiones. Imagínese eso, ya es una burla total.