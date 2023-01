Testaferrato en el régimen de Maduro: La investigación que provocó persecución a periodistas de El Nacional

Durante las últimas horas ha trascendido la información sobre el acoso que ha impuesto la justicia venezolana contra el periódico El Nacional, el cual ha sido duramente afectado por el régimen de Nicolás Maduro. El jefe de redacción de dicho medio, José Gregorio Meza, fue llevado por una comisión de las fuerza policiales hasta el Ministerio Público para ser interrogado durante varias horas.

Lo mismo ocurrió contra otros cuatro periodistas de El Nacional, entre los que se incluye al presidente editor del medio, Miguel Herique Otero, quien actualmente se encuentra exiliado en España. Todos ellos también fueron citados por la Fiscalía venezolana, después de la publicación de un polémico artículo que sacudió las filas del gobierno.

Arremetida contra los periodistas de El Nacional. Fiscalía y CICPC se presentaron en la vivienda del periodista José Gregorio Meza y se lo llevaron para interrogarlo. Cuatro periodistas más están siendo citados y a mí…Estoy en Madrid por si acaso… — Miguel H Otero (@miguelhotero) January 25, 2023

Dicha investigación se hizo pública durante el mes de enero en la página web del medio de comunicación. En ella se menciona a los hermanos Morón Hernández, los cuales son señalados de ser los presuntos testaferros de Nicolás Maduro Guerra, hijo del mandatario venezolano. Estos personajes fueron sancionados el 23 de julio de 2020 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

El hijo de Nicolás Maduro es señalado como líder de la empresa criminal dedicada al tráfico de oro. - Foto: REUTERS

Gracias a esta investigación, se expuso los vínculos de los Morón Hernández con el hijo del presidente Maduro, ya que los dos hermanos serían los responsables de manejar la empresa ilegal de oro que dirige el heredero del mandatario. Santiago, el primer hermano, es identificado de ser socio y ayudante de Maduro Guerra y tener que supervisar toda la operación, Mientras que el otro integrante, Ricardo, sería el encargado de las operaciones de alto nivel.

Si bien cualquier información sobre los hermanos es muy escasa, por no decir nula, sí se supo que desde el año 2019 se han hecho varios intentos de tapar la existencia de ellos, al crear perfiles falsos y borrando cualquier información de ellos o sus familias, para que sean prácticamente invisibles.

La investigación concluyó que la operación web para borrar el rastro de los hermanos tenía el fin de poder entorpecer cualquier investigación judicial que pudiera llegar en contra de ellos desde los Estados Unidos, ya que sería muy difícil averiguar cualquier tipo de información o contacto que pudiera declarar en contra de ellos.

El empresario colombiano Alex Saab también estaría involucrado en el caso que fue revelado por El Nacional. - Foto: getty images

De igual manera, se reveló cómo funciona el entramado que llevó a la familia Morón Hernández, conocidos dueños de la empresa Constructora Cresmo C.A., hasta la compleja operación de la extracción y la venta del oro al Banco Central de Venezuela, esto siendo también relacionados con otra persona muy cercana al régimen de Maduro: el empresario barranquillero Alex Saab.

Saab y los hermanos Morón Hernández eran socios de Cresmo desde 2018 y tuvieron oficinas juntos en Chacao durante varios años. Y según informes, cualquier negocio proveniente de las actividades del oro, se hacía el pago en euros, aunque en otras ocasiones, había un intercambio por alimentos y camiones cisternas, como otros bienes.

Desde España, el director de El Nacional, advirtió a las fuerzas de Maduro que no se esfuercen en buscarle porque él está residenciado en Madrid. - Foto: Twitter/ @miguelhotero

En cuanto a la situación del periódico, el presidente editor de El Nacional, Miguel Henrique Otero, publicó una nota en el diario acerca de los motivos del gobierno de Maduro para la persecución. “Esto tiene que ver con los trabajos de investigación que hemos publicado sobre los hermanos Morón, Santiago José y Ricardo José, porque aunque yo he sido imputado, y aún no tenemos claras las razones, los dos periodistas que realizaron los trabajos han sido requeridos por la Fiscalía”, dijo.

“Aunque ellos no viven en Venezuela, Ramón Hernández y Carola Briceño, han amenazado a sus familias. Les dicen que no deben publicar más cosas. Contra ellos no pueden hacer nada porque están fuera del país, pero amenazan a sus familias”, declaró el periodista exiliado en España, quien anunció que llevarán el caso a la Corte Penal Internacional.