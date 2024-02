María Corina Machado le dejó mensaje a Gustavo Petro a través de SEMANA, en busca de elecciones libres en Venezuela, tras petición de EE.UU. de mediar ante Maduro

“Creo que para un presidente de Colombia en su posición, el día de hoy, no hay prioridad mayor que la resolución del conflicto en Venezuela, porque los principales problemas que hoy enfrenta la región, y Colombia en particular, tienen su foco en mi país. Y si Maduro arrebata, cierra y se va por una ruta vía estilo Nicaragua aplicando toda la represión y fuerza del Estado, imagínense las consecuencias que esto tendría primero para Colombia y para el resto de los países de América Latina, incluso Estados Unidos. Eso significaría una bola migratoria, quizá la más grande que hemos visto jamás ”, advirtió María Corina Machado al jefe de Estado colombiano.

“La comunidad internacional empieza a entender que no vamos a aceptar que nos arrebaten esta posibilidad real. No solo de rescatar a nuestro país, sino de traer a nuestros hijos de vuelta a la casa, de volver a reunir a las familias que es lo que me pide todo el mundo en todas partes. El régimen no está fuerte. Tener esa actitud de malandro, guapetón de barrio que se siente guapo y apoyado, que ofende, que arrebata, que dice que esto es por las malas, se está encontrando con una respuesta firme, serena, cívica y organizada de la sociedad venezolana”, destacó Machado.