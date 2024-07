“Álex Saab es culpable”: los argumentos de apelación de la Fiscalía para sentenciar al empresario por millonario lavado de activos

La Fiscalía General no se rinde ante el todopoderoso testaferro del régimen de Nicolás Maduro, el empresario colombiano Alex Saab. SEMANA revela detalles del extenso recurso de apelación con el cual el ente investigador busca demostrar que, en efecto y más allá de toda duda, el contratista barranquillero lavó casi 25 mil millones de pesos con la exportación ficticia de textiles entre 2004 y 2011.

Pese a que Saab, quien hoy maneja a su antojo las inversiones y los proyectos económicos de Venezuela desde su cargo como presidente del Centro Internacional de Inversión Productiva, logró hacerle el quite a la justicia colombiana en un fallo de primera instancia, la Fiscalía General espera que el Tribunal Superior condene al empresario por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares, concierto para delinquir, estafa agravada y exportación o importación ficticia, por lo que se expone a una sentencia de 30 años de cárcel.

En el documento de 49 páginas el ente no ahorró ni críticas ni cuestionamientos a la decisión tomada el pasado 24 de mayo por el juez primero especializado de Barranquilla, al considerar que omitió toda la valoración probatoria que demostraba que no existía una justificación para el aumento del patrimonio de la empresa Shatex S.A.

“Lo que sí no pudo haber hecho el juez fue llegar a la conclusión errónea de que las importaciones estaban legalmente soportadas y claro [que] se observa que llegó a la señalada conclusión ante una evidente falta de apreciación”, resaltó la Fiscalía General al citar decenas de informes y testimonios que les restan credibilidad absoluta a las conclusiones a las que llegó el juez especializado.

Tras revisar el fallo absolutorio, la Fiscalía alertó que no se hizo mención alguna de los aspectos clave de la acusación contra Saab y Mendoza , mucho menos los elementos materiales probatorios que se allegaron durante el juicio que demostraban las maniobras financieras ilícitas y el incremento injustificado del patrimonio.

“Toda vez que el señor juez Aquo no realizó valoración alguna a lo manifestado por esta Delegada Fiscal durante los alegatos de conclusión (…) sobre lo consignado respecto al crecimiento económico inusual”, cuestionó el fiscal al asegurar que en el fallo no se mencionó, siquiera, lo dicho en los alegatos de conclusión.

“Las conclusiones relacionadas con el crecimiento económico inusual obedecieron a la verificación del comportamiento de los ingresos frente a la realidad de la empresa”, reclamó la Fiscalía al considerar que en la emisión del fallo no se hizo ninguna mención a lo expuesto durante el juicio.

En forma de cuestionamiento, la Fiscalía aseveró que este análisis probatorio y contrastación “brilló por su ausencia”, y, pese a la avalancha de pruebas que evidenciaban las irregularidades, el juez “optó por imprimirles valor probatorio en categoría de conocimiento más allá de toda duda razonable a unos hechos que, como se indicó, no tenían relación directa con lo efectivamente incorporado en el juicio, amén de que por su naturaleza no tenía credibilidad probatoria”.

“ Nuevamente, se denota una total incomprensión del señor juez de lo que fue objeto del hecho jurídicamente relevante atribuido , y que debía ser objeto de sus valoraciones; por ende, si no lo tenía claro, es evidente que iba a llegar a conclusiones erradas”, asevera la Fiscalía General al reclamar que se les dio todo el apoyo a aseveraciones sin ningún tipo de soporte probatorio.

Finalmente, se cuestionó el hecho de que no se hizo una valoración de los informes contables ni de los registros hechos ante la Dian, pues se le dio credibilidad a un solo documento que mostraba que sí se habían realizado las importaciones, pero no se ahondó en la existencia real de esos hechos.

“La Fiscalía nunca señaló que no se habían realizado importaciones; de hecho, como ya se resaltó, con esas pruebas que se trajeron al juicio, hubo un análisis del perito de la Fiscalía frente a los registros de tales importaciones. Dicho de otra manera: no es que no existieran importaciones, sino que sobre la base de las observadas en las bases de datos analizadas, se realizaron cuestionamientos sobre su efectiva materialización”, recalcó la Fiscalía.