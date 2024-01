Esta es la historia secreta de por qué Maduro le entregó los billonarios negocios de Venezuela a Alex Saab: “Es como poner a Ali Baba a cuidar el tesoro del reino”

“Estoy conquistando a mi hija, la más chiquitita, que no me conoce. Estoy feliz de estar en Venezuela y seguir ayudando al país. Agradecido con Dios, con la vida y con ustedes, que no se cansaron. Era fácil cansarse”, agregó. Recalcó que la derecha suele abandonar a sus funcionarios en problemas, pero que él sabía que el Gobierno de Maduro era leal y tenía solo que “resistir y tener paciencia”, pues por la “impaciencia perdimos el paraíso”. Saab no ahorró elogios para Maduro y le dijo que era un “ejemplo para el mundo”.