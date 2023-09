“Es una vergüenza”, Remco Evenepoel tras su resultado en la última etapa de La Vuelta a España

Evenepoel, quien llevó un buen ritmo durante toda la carrera, fue superado en la etapa final del recorrido por Roglic , lo que enfadó al ciclista y no trabajó para disimularlo ante la prensa. “No ha sido ninguna sorpresa que Roglic me ganara al sprint, porque es más rápido. Es una pena”, expresó el belga a los periodistas que lo esperaban al término de la etapa.

“Tenía las piernas para ganar, pero he perdido la oportunidad de ganar esta segunda etapa en la Vuelta” , aseveró Evenepoel, ganador de la Vuelta en 2022, añadiendo que su táctica en Xorret de Catí se centró en “controlar la subida y hacer mi carrera”.

No obstante, su autocrítica fue más allá, ya que el ciclista declaró que su resultado ha sido una “vergüenza”, porque “me encontraba muy bien y podía ganar la etapa. Estoy decepcionado por no lograr la victoria y he perdido unos segundos con Roglic”.