Video | El choque masivo que esquivó Juan Sebastián Molano en la Vuelta a España

Este viernes, 1 de septiembre, La Vuelta a España completó una semana de competencia llena de emociones. Por ahora, los seis colombianos que hacen parte del pelotón no han terminado de encajar para terminar peleando por alguna etapa.

Tal vez de las siete jornadas hasta ahora disputadas, la última en recorrerse fue la que tuvo a un nacional más cerca de celebrar. Se trató de Juan Sebastián Molano, quien en el embalaje final no pudo acomodarse bien para entrar en el primer lugar de la fracción, ganada por Geoffrey Soupe.

Lamentando lo sucedido, el corredor del UAE Team Emirates se mostró triste por no haber podido lograr el triunfo: “Fue una etapa bastante larga y había mucho estrés a falta de 50 kilómetros . Lastimosamente, este es el ciclismo, pero al final el sprint no salió muy bien”.

“ Rui (Oliveira) y Marc (Soler) hicieron un trabajo espectacular , pero al final me ubiqué atrás de Kaden Groves antes de la última curva porque quería anticipar. En la última curva casi que tuve que frenar de cero al igual que Groves y eso me obligó a hacer otro sprint”, complementó.

Sobre las razones para no triunfar, fue preciso al decir: “Hoy no sentí muy bien las piernas. Lastimosamente no fue el día. Para mí, lo más importante es ganar y soy muy exigente en eso, pero son cosas de carrera que suceden así y tiene que salir un sprint perfecto para ratificar eso”.