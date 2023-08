La visa poco conocida que permite vivir en España sin tener pasaporte europeo

Sin embargo, no siempre es posible acceder a la visa de trabajo inmediatamente por diversas circunstancias. Otras personas, sencillamente, no buscan trabajar sino establecerse en el país durante algún tiempo o definitivamente, dadas sus buenas condiciones de vida u otras razones.

En estos últimos casos precisamente, los interesados tienen una opción y es la autorización de residencia no lucrativa.

Se trata de un permiso para aquellos que no tienen pasaporte de la Unión Europea y quieren residir allí, pero sin trabajar ni llevar a cabo ninguna actividad económica.

Como las demás visas de residencia, la visa no lucrativa se diligencia desde el país de origen del solicitante.

La autorización no lucrativa también suele ser pedida por los cónyuges de personas que viven en España con visa de residencia o trabajo.

El permiso, dijo también el sitio, no autoriza al inmigrante a trabajar al menos durante el primer año de residencia, pero constituye una forma legal de residir en la península.

De otro lado, la visa no lucrativa puede cobijar a sus hijos menores, quienes así podrán acceder a la educación en el país.

¿Cómo se tramita la visa no lucrativa?

-El aspirante debe solicitar la autorización llenando el formulario X-01 en formato impreso. Se recomienda llenar todos los campos requeridos y no olvidar firmarlo.

-Se requiere presentar una foto tamaño carnet, a color y con fondo blanco. La persona no debe llevar anteojos no otro elemento que no deje ver bien el óvalo de la cara.