¿Pensando en migrar a España? Colombianos pueden aplicar a estos tipos visas

¿Qué se necesita para viajar a España desde Colombia?

Si el objetivo es viajar a Europa, y España se sitúa como uno de los países que encabeza la lista, es necesario tener en cuenta los requisitos para que no haya ningún inconveniente a la hora de viajar. Es que, pese a que Colombia hace parte de las naciones con exención de visado, no libra a sus ciudadanos de presentar otra documentación.

En este momento no están vigentes las restricciones de ingreso relacionadas con la pandemia de covid-19, es decir, no hay controles sanitarios como los que llegaron a aplicar (en su momento) varios países para mitigar la expansión del virus. Las observaciones son generales como la sugerencia de contar con un seguro de viajes y poner en conocimiento alguna condición previa de salud.

Requisitos para ingresar a España

Para los ciudadanos de países que no integran la Unión Europea y cuyo período de estancia no supera los tres meses, deben acogerse a los requerimientos mencionados. Además, las motivaciones deben ser por turismo, negocios, atención médica, visitas familiares, voluntariados, formación académica u otras actividades no lucrativas.