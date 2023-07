Unos 15 mil dólares: buscan cobrar depósito a turistas en EE. UU. para evitar que se queden más tiempo

| Foto: Fairfax Media via Getty Images

Se plantea la prohibición de que aquellas personas que excedieron el tiempo de estancia | Foto: Fairfax Media via Getty Images

Según las autoridades de migración estadounidenses, se estima que más de 700 mil personas que ingresan con una visa americana permanecen en el país más allá del período permitido y continúan su estancia incluso cuando ya no tienen el trabajo por el cual inicialmente llegaron al país.

¿Cuál sería la situación si un inmigrante con visa americana prolongara su estadía más allá del tiempo autorizado?

En caso de que las personas no abandonen Estados Unidos dentro del plazo establecido, perderían el depósito de hasta 15 mil dólares que entregaron al momento de llegar al país.

No obstante, el senador republicano no proporcionó detalles acerca de qué tipos de visas estarían sujetas a este depósito; no quedó claro si se aplicaría únicamente a las visas de trabajo o también abarcaría las visas de turista y estudiante.