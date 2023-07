Tome nota: tres cosas clave que revisa el cónsul al hacer la entrevista para la visa americana

La visa es uno de los documentos indispensables al momento de viajar a Estados Unidos y demás países del mundo en los cuales no basta con presentar el pasaporte.

No obstante, el primer caso para la mayoría de ciudadanos en el mundo es la obtención del visado que la nación norteamericana solicita para que las personas puedan ingresar al país de manera regular . Con este documento se pueden evitar varios dolores de cabeza, en especial durante el desembarque del vuelo en territorio estadounidense.

Varias personas que cuentan con un perfil ‘aceptable’ no logran que se les apruebe la visa, mientras otros individuos no tan propicios para que se la acepten, al primer intento lo logran, por lo que el rumor popular de que la aprobación de la visa es por suerte, ha tenido cierto pero en la sociedad. Aún así, las autoridades encargadas de perfilar a cada solicitante han reiterado que cada proceso es único, por lo que no hay manera de que sea por ‘suerte’ la aprobación de este documento.