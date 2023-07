¿Quiere migrar a España? Esto se gana un latino en los trabajos más comunes

No son pocas las razones por las cuales numerosas personas empacan sus maletas, algunas con lo poco que pueden llevar en mano, para buscar mejores oportunidades. Tampoco es un fenómeno que haya comenzado en los últimos meses o años; la diferencia radica en cuán pronunciada ha sido su circulación.

“La razón principal de este gran flujo migratorio es lo que está pasando en otra parte del mundo, no muy lejos de Europa: la guerra en Siria (...), los desplazados tanto dentro como fuera del país que no han dejado de crecer (...); los países de la región están desbordados por el número de refugiados”, puntualizó Ambrosi.

¿Cuánto se gana en España?

Más allá de si la ruta emprendida para llegar a España fue regular o no, uno de los interrogantes que se ‘ponen sobre la mesa’ es cuánto se gana en algunos de los oficios más comunes, pues ello puede ser determinante para decidir migrar. Con el fin de dar mayor ‘claridad’, el tiktoker Julio Pazos interrogó a varias personas, entre ellas múltiples latinos, sobre su salario.

¿Cómo viajar a España desde Colombia?

En principio, es importante mencionar que el lapso máximo de permanencia no puede superar los tres meses si las motivaciones son turísticas, actividades de voluntariado, prácticas no laborales, educación y visitas familiares. En el listado se agregan los tratamientos médicos, negocios u otros que no estén sujetos a remuneración.