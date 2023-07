Latinos migraron a España y revelan cuánto dinero se necesita para vivir; ¿la ‘tierra prometida’ es lo que parece?

Viajar a Europa o radicarse definitivamente es uno de los propósitos para numerosas personas que ven en el Viejo Continente otra opción de, posiblemente, tener mejores ingresos y condiciones de vida a las llevadas en sus países de origen. Lo cierto es que no se trata de un patrón que aplique en todas las personas, pues las experiencias están sujetas a varios factores.

Lo que para ciertos individuos fue su ‘mejor’ decisión y tomada a tiempo, en otros puede constituírseles en un arrepentimiento, al no encontrar las facilidades que esperaban antes de tomar vuelo. Cabe destacar que el panorama se complica cuando se emprende un rumbo, hasta entonces desconocido, sin la documentación en regla.

A través de redes sociales no son pocos los ciudadanos que revelan cuán difícil les ha resultado establecerse en otro país cuando, pese a haber logrado entrar, no tienen sus permisos en orden . Según cuentan algunos, esto genera afectaciones para conseguir un trabajo estable, vivienda y desenvolverse en general.

¿Se sobrevive con el salario mínimo?

“Con ese sueldo te mueres de hambre en Barcelona, pero algo que mucha gente no sabe cuando uno emigra (es que) no es lo común vivir solo. En Argentina, por ejemplo, todos mis amigos viven solos y acá es al revés. Acá la mayoría creo que comparten, creo que los únicos que tenemos la posibilidad de vivir solos, digo de mi grupo, somos quienes trabajamos en sistemas e informática”, consideró el individuo.

¿Cuánto se debería ganar para vivir solo?

En redes sociales, varios internautas discreparon sobre la opinión de ese hombre, respecto a cómo es vivir en Argentina y las posibilidades reales de no necesitar compartir vivienda. Otros centraron sus comentarios en lo que para ellos significa migrar a ciertos territorios.

“¿Quién en Argentina vive solo? Deben tener todos sueldos de 400 para arriba”, “A España no se va a hacer plata, sino tener calidad de vida, mientras que a Estados Unidos se va a hacer plata, pero no lo segundo”, “La ‘tierra prometida‘ no es lo que parece”, “En Argentina una persona con sueldo mínimo tampoco puede vivir sola. Se empieza de abajo y luego se alcanzan cosas mejores”.