“Que alguien me dé la oportunidad”: colombiano en España es profesional, pero vende frutas; esta es su experiencia

- Foto: Fotogramas / 00:03 (imagen 1) - 00:28 (imagen 2) / Trabaja de frutero y estudió administración. Esto me da rabia. ¿Tú trabajas de lo que has estudiado? / TikTok @mamireporter

- Foto: Fotogramas / 00:03 (imagen 1) - 00:28 (imagen 2) / Trabaja de frutero y estudió administración. Esto me da rabia. ¿Tú trabajas de lo que has estudiado? / TikTok @mamireporter

Aunque migrar constituye una opción para abrirse a un mercado laboral diferente y con la esperanza de conseguir mejores salarios, las experiencias suelen ser diversas. Tanto en Estados Unidos como países europeos, las autoridades mantienen rigurosidad para abrir la puerta a ciudadanos extranjeros, a pesar de sus capacidades.

Esto en relación con su estatus migratorio, pues justamente es uno de los desafíos para el gobierno de Joe Biden y que se extiende a territorios como Italia y España. Respecto al primero, se ha convertido en noticia durante los últimos meses al ampliar las medidas contra quienes buscan ingresar de forma irregular.

El latino espera encontrar una "oportunidad". - Foto: Fotograma / 00:03 /Trabaja de frutero y estudió administración. Esto me da rabia. ¿Tú trabajas de lo que has estudiado? / TikTok @mamireporter

En redes sociales, algunos latinos cuentan cómo les ha ido tras dejar atrás buena parte de lo que conocían en sus países de origen e irse a probar suerte. La coincidencia entre varios es que la ausencia de papeles dificulta no solo la permanencia, sino conseguir un trabajo, más cuando se aspira a ejercer una profesión.

La experiencia de un colombiano

Para muchos, luchar por sacar adelante una carrera, inicialmente cuatro o cinco años, no siempre deriva en los resultados esperados ‘inmediatamente’, incluso en sus naciones de origen. Encontrar una alternativa acorde a la carrera puede estar mediada con tropiezos como cierto tiempo de experiencia y la oferta.

No son hechos aislados cuando se toma un viaje a otro territorio. Ese es el caso de un latino que vive en España y no ha conseguido empleo en su profesión: administración de empresas. El migrante fue interrogado por una influencer, en plena calle, y a ella le reveló cuan ‘complejo’ le ha resultado demostrar su potencial.

La mujer, quien en TikTok se identifica como @mamireporter, le consultó cuál era su profesión y cómo se ganaba la vida en este momento. “Trabajo como frutero y estudié administración de empresas (...). Tengo conocimientos y los aprovecho en lo que trabajo, pero como tal ninguna labor” relacionada con sus competencias, reconoció.

“Tengo paciencia”

Al ser preguntado por la razón para ello, el latino admitió que actualmente no tenía sus papeles en regla y que en parte, para conseguirlos, era necesario un apoyo.

“Un trabajo, que alguien le dé la oportunidad a uno” y, aunque dijo estar agradecido con el hecho de tener ingresos, aguarda por “algo mejor como todos, ¿no? Tengo paciencia”, concluyó.

Una de sus dificultades en suelo europeo ha sido la legalización del estatus. - Foto: Reuters / Paul Hanna

Algunos internautas compartieron experiencias similares y la esperanza de que algún día las cosas cambien, también le desearon éxitos en su lucha. “Soy odontólogo, trabajo limpiando casas y como camarero. Algún día espero poder ejercer”; “Bogotano, ánimo”; “Papeles y contrato para ese muchacho ya”; “Cuando tenía 25 años trabajé en Madrid de conserje… Ahora soy director creativo en una gran empresa en Ecuador”.

“No arriesguen el dinero viniendo”

A finales de abril se conoció el caso de otro colombiano quien, en Barcelona (España), contó su caso al no encontrar empleo y por la misma razón: no tener los documentos en regla. Según él, los obstáculos han estado centrados también para legalizar su estatus y hasta para conseguir hospedaje.

Colombiano migró hace cuatro meses a Barcelona, España. - Foto: Fotogramas / 00:13 - 00:43 / TikTok @odeguaofficial

“El sistema está muy colapsado por mucho migrante, no hay citas para nadie. El trabajo ahí es fatal, no lo dejan trabajar, no lo dejan avanzar. (Hay) Policía en todo lado, para uno rebuscar en la calle no lo dejan, el tema de la salud es complicado y el empadronamiento todavía más”, afirmó.

Sus dificultades, según dijo, le han hecho replantearse su salida del país (particularmente en la condición irregular); hasta aconsejó a otras personas no partir hacia la nación europea. “No arriesgue la platica viniéndose para acá porque la verdad es que la situación está muy difícil. No es como se lo pintan a uno en Colombia de que acá se llega y se consigue trabajo enseguida”.