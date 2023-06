Pilas: abren 250 vacantes para trabajar en Alemania con buenos salarios; así puede aplicar

Alemania se ha catapultado como otro país de la Unión Europea que mayor atención centra a la hora de empacar maletas e intentar hallar mejores oportunidades laborales. Reflejo de ello son las cifras, pues solamente durante 2022 alcanzó un récord de 84,3 millones de personas, en buena parte por quienes huyeron de la guerra en Ucrania, informó Euro News.

Según ese medio, el balance entre aquellos que salieron e ingresaron a Alemania llegó a su punto más alto desde la década de los cincuenta. Para el año pasado, las estimaciones apuntaban a que 1,1 millón de individuos adicionales vivirían en ese territorio. Además, en términos de finanzas, es considerado como uno de los lugares más ‘sólidos’.

Leipzig es una de las ciudades más importantes de Alemania - Foto: Getty Images

No son pocas las razones por las cuales ese país enlista las economías más fuertes a nivel global y una de estas alude a su nivel de exportación. De acuerdo con deutschland.de, en 2022 se acercó al 50,3 %, lo que le convierte en una de las naciones que mayor salida de bienes registra (junto con otras potencias como Estados Unidos y China).

Oportunidades de empleo en Alemania

La Agencia Pública de Empleo del Sena anunció nuevas convocatorias para quienes buscan trabajo en el exterior, y, particularmente, en el territorio mencionado. A la fecha están abiertas 250 vacantes en el área sanitaria, ciencias sociales y educación.

En Wiesbaden se están buscando cincuenta terapeutas ocupaciones que tengan mínimo 12 meses de experiencia y con la opción de recibir salarios entre los 12.500.000 y los 15.000.000 de pesos. El tipo de contrato es indefinido, además de laborar 40 horas a la semana. Para este (igual que los siguientes anunciados) se necesita un nivel intermedio de inglés y titulo profesional. Aquí puede aplicar: https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/solicitud-sintesis/3453947

Varias de las ofertas en Alemania son para terapistas ocupacionales. - Foto: Getty Images / Terry Vine

En esa misma ciudad hay cien plazas disponibles para profesores de preescolar. La cuantía a devengar es similar a la anterior y entre las funciones a realizar está: orientar a los niños en hábitos de higiene, vestuario y alimentación; propiciar en los menores actividades de aprendizaje; identificar comportamientos que puedan generar en ellos alguna dificultad para su proceso y estimular el desarrollo en varias dimensiones como las éticas y comunicativas. Para postularse ingrese a: https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/solicitud-sintesis/3453853

En cuanto a las opciones en Düsseldorf, los campos laborales son para enfermeros e instrumentadores quirúrgicos.

También hay ofertas para enfermeros. - Foto: Getty Images / Siqui Sanchez

¿Cómo migrar a Alemania desde Colombia?

Cuando las estancias no son largas; por ejemplo, para turismo o asuntos de negocio las autoridades permiten trayectos no mayores a tres meses. Cabe aclarar que a los colombianos no se les exige visa para entrar, gracias a un acuerdo de exención puesto en marcha a finales de 2015; pero ello no les libra de presentar otros requisitos.

Para trayectos cortos tenga en cuenta:

1. Pasaporte, cuya vigencia no expire en un lapso inferior a 90 días desde la culminación de la estadía.

2. Si el alojamiento es en un hotel, hay que mostrar el comprobante.

3. Contar con los tiquetes tanto de ida como de regreso.

4. Si la persona se va a hospedar donde un amigo o familiar, las autoridades solicitan una carta de invitación en la cual consten los datos del anfitrión y el tiempo de acogida.

5. Tener solvencia económica durante el viaje. Para Europa se estiman entre 40 y 100 euros al día (valor relativo al país a visitar).

Es importante tener presente que cuando el viaje sí es por motivos laborales (y para periodos superiores a los 90 días), las circunstancias cambian porque será necesario tener un visado nacional, “de conformidad con las disposiciones migratorias existentes”, explica la Embajada alemana en Bogotá.

Para tener más detalles sobre el tipo de permiso, según la actividad laboral a realizar se puede ingresar a este link: https://bogota.diplo.de/co-es/service/visa-einreise/-/1808586