“No arriesguen el dinero viniendo”: colombiano en España cuenta su experiencia al migrar y no conseguir trabajo

Un mayor número de latinoamericanos sigue apostando por empacar sus maletas y probar suerte en Norteamérica o Europa, bien sea por intereses académicos, culturales y; particularmente, laborales. Si son o no casos de éxito es algo que difiere de cada persona, pues está sujeto a distintos aspectos y que no siempre son un determinante: por ejemplo, la preparación o si hay allegados en el territorio de destino.

En redes sociales hay migrantes que, por cuenta propia, deciden contar sus vivencias y cómo encontraron en el país de acogida más de lo que hubiesen esperado, por lo que no contemplan regresar a sus lugares de origen. No sucede lo mismo con otros latinos, quienes desaconsejan viajar y exponen las dificultades que les ha supuesto esa decisión.

Una de sus dificultades en suelo europeo ha sido la legalización del estatus. - Foto: Reuters / Paul Hanna

Ese justamente es el caso de un colombiano que hace cuatro meses migró a Barcelona, España, pero cuya estancia le ha supuesto más obstáculos que oportunidades. Sin embargo, este hombre reconoció que poner sus documentos en regla ha sido uno de los principales tropiezos para radicarse y poder desenvolverse económicamente.

“El trabajo es fatal”

“Ha sido muy difícil por la cuestión de documentos. El sistema está muy colapsado por mucho migrante, no hay citas para nadie. El trabajo ahí es fatal, no lo dejan trabajar, no lo dejan avanzar. (Hay) Policía en todo lado, para uno rebuscar en la calle no lo dejan, el tema de la salud es complicado y el empadronamiento todavía más”, afirmó desde su experiencia.

La queja en la cual hizo mayor énfasis fue a la hora de encontrar un empleo, así como dificultades, incluso, para conseguir una habitación por la cantidad de documentos y el dinero a entregar con anticipación. Según él, el panorama se extiende a otras personas, a quienes asevera haber visto en condiciones de precariedad.

Según el migrante, no son pocas las personas que ha visto en condiciones de precariedad (imagen de referencia). - Foto: Getty Images / Srdjanns74

“Hay mucha gente en la calle aguantando hambre, frío, sin ropa, sin comida. Esto es lo que se vive acá en Barcelona, España”, agregó. Cuando el colombiano fue consultado sobre su percepción por el cierre de oportunidades por el simple hecho de ser migrante, dijo que lo embargaba una sensación de desánimo, al no poder “sacar no un producto a la calle”.

Su ‘recomendación’ a otros connacionales

La experiencia de otro migrante le llevó a recomendar a otros connacionales para que, si buscan partir en circunstancias similares a la suya, desistan de emprender un viaje a esa nación europea.

“No arriesgue la platica (dinero) viniéndose para acá porque la verdad es que la situación está muy difícil. No es como se lo pintan a uno en Colombia de que acá se llega y se consigue trabajo enseguida (...). Acá la situación es a otro precio”, continuó y volvió a hacer énfasis en las normativas migratorias.

Colombiano desaconsejó a connacionales viajar a España. - Foto: REUTERS

De acuerdo con el colombiano, su caso es ejemplo de los inconvenientes para laborar cuando no se cuenta con el permiso español; pues las posibilidades de contratación se reducen. La venta ambulante, según cuenta, tampoco es una alternativa porque está prohibida y no es frecuente encontrar ese oficio en el día a día.

En TikTok el video recogió decenas de comentarios entre algunos internautas que lamentaron ese panorama y otros que marcaron distancia; pues, para ellos, migrar ha sido la ‘mejor’ decisión tomada. Varios comentarios ratificaron la experiencia de algunos latinos.

“La suerte de Juan no es la misma que de Pedro, yo llevo poco; (pero) muy contento, buen trabajo, buena salud y soy de Colombia”, “Tantos idiomas que hay y decidió hablar con la verdad”, “La gente nada más vive quejándose. Yo no entiendo, la vida es dura donde sea y como sea”, “Aunque tengas papeles está duro, imagínate sin papeles”, “Pues, ¿se imagina si no existieran leyes? Una locura. Toca perseverar y tener muchísima paciencia”.