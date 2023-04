“Pensé que hablabas como los canadienses”: la sorpresa de una mexicana al enterarse que en España hablan castellano

A través de las redes sociales se viralizó un video que ha hecho reír a más de uno, luego de ver la reacción de una mujer de origen mexicano que no tenía idea que el idioma nacional de España era, claramente, el español, sino que en su mente los españoles hablaban entre inglés y francés.

En el video se ve cómo una mujer española llega a la casa de la mexicana, esta última le da la bienvenida y le pregunta sobre su origen, esto por el acento. “Sí, es mi casa, ¿y de dónde vienes?”, fue la pregunta de la mujer del país azteca.

La entrevistadora le dejó claro que en su país se hablaba español. - Foto: Pexels

“De España”, le responde la mujer que graba el video y, sorprendida, la mexicana le dice: “oohh, hablas español”, y en respuesta, la europea le dice: “Claro, en España se habla español”.

“Yo pensé que hablabas como los canadienses”, replicó la mexicana, dejando sin palabras a muchos y creando cada vez más sorpresa en la española, que le preguntaba si le entendía todo lo que decía, y que no podía creer que pensara que en España hablaran un idioma diferente.

“No me lo creo, ¿de verdad? ¿Y me entiendes al hablar? No me digas, o sea, ¿creías que los españoles hablábamos en inglés o en francés”, indicó la europea, dejando entrever la falta de educación básica de la mujer entrevistada.

El hecho dejó sin palabras a millones de personas, puesto que desde la educación básica primaria se enseña que, tras la invasión de las diferentes naciones dominantes del mundo antiguo a países que no eran potencia y que tampoco tenían el mismo nivel de desarrollo, así mismo fueron esparciendo los idiomas en el planeta.

Para el caso de varias nacionales Latinoamericanas, como es el caso de México, Colombia, Panamá, Perú, Ecuador, entre otros, fueron los españoles los que llegaron a conquistar las tierras e imponer, entre otras, el idioma español. Mientras que al norte del continente fueron los franceses y británicos los que implantaron la corona.

Joven se despertó de una cirugía hablando en inglés

En TikTok se difundió el video de un joven argentino quien, luego de salir de una operación, solo pudo hablar inglés.

Tomi Pedra, como se llama el creador de contenido, subió a la red social china el clip que fue grabado por su mamá. “Te despertás reloco de la cirugía y solo te sale hablar en inglés”, escribió el joven.

Asimismo, indicó que de no haber quedado grabado el inusual momento, todo hubiese resultado en el olvido. “Literal me enteré de todo cuando me levanté, no me acordaba de nada”, agregó Pedra.

Sin embargo, el protagonismo digital no solo lo tuvo el tiktoker, sino que a su vez “Fabi bilingüe”, apodo que él mismo le dio a su mamá, quien trató de entablar una conversación con su hijo aun cuando él solo le habló en el idioma inglés.

El video traspasó las fronteras digitales, pues la señora que grabó al joven no le entendía nada. - Foto: TikTok: @deltomico

El creador de contenido no dio detalles del procedimiento médico al que se sometió, al igual que se mostró perdido ante la situación, justo al momento en el que comenzó a despertar de la anestesia. “Me arrancaron el brazo”, dijo el joven en inglés.

Enseguida, la mamá siguió el hilo de la conversación sin entender nada y Tomi Pedra también continuó hablando.

Tal fue la influencia del clip que hasta los medios argentinos, como TN, publicaron: “La situación se volvió épica en las redes porque el joven hablaba en inglés, ella respondía en español y él así mismo la entendía, pero seguía respondiendo en inglés”.

En un principio, la mamá le preguntó al tiktoker: “¿No sabés cómo te fue?, ¿No sentís el brazo?”, y él respondió con un “no”, pero luego las manifestaciones tomaron mayor rumbo. Incluso, Pedra pidió que no lo grabaran tan cerca y la señora casi no lo comprende.

El 'tiktoker' pidió que no le acercaran la cámara, pero su mamá no lo comprendía. - Foto: TikTok: @deltomico

Por ello, al tratarse de una inusual acción, se viralizó el video y actualmente supera los cuatro millones y medio de reproducciones; además, ya casi llega al millón de ‘me gusta’ y tiene miles de comentarios.

Varios de los internautas aprovecharon para escribir: “Ve a configuración > ajustes > idioma y listo”; “quiero despertar así un día”; “Solo para saber: ¿será posible programar una cirugía antes de mi examen?; “Ese english estaba redespierto”; “Como que le cambiaron la configuración”; “Dios, quiero tener esos problemas jaja”, se lee en TikTok.