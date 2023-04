¿Sabe inglés? Esta empresa en Canadá está contratando personal bilingüe

Buscar establecerse en otro país sigue siendo el objetivo de cientos de personas que cada año empiezan los trámites para ser admitidos en lugares como Canadá, Estados Unidos y Europa. Las razones de emprender nuevos rumbos siguen variando entre la búsqueda de oportunidades laborales o académicas y el afianzamiento de habilidades.

En territorios como los primeros dos mencionados, el inglés es casi que un requisito indispensable para poderse desenvolver; sin embargo, hay oficios para los cuales no es un condicionante. No obstante, tener conocimientos elementales en un segundo idioma no deja de ser importante para llevar, sin contratiempos, las actividades cotidianas.

Trabajar, estudiar y vivir en Canadá se ha convertido en el objetivo de muchos colombianos - Foto: Getty Images

Respecto al ámbito laboral, hay empresas que buscan personal bilingüe. Una de estas es AllianceOne, una ‘subsidiaria’ de Teleperformance que, según revela en la oferta publicada, cuenta con una amplia lista de “soluciones de centro de contacto, tecnología y los más altos estándares de seguridad”. La oportunidad fue difundida también por la herramienta de reclutamiento ZipRecruiter.

¿Cuál es la vacante?

En este momento, la compañía está en búsqueda de empleados que se encarguen de la atención al cliente y brinden soluciones a diferentes problemáticas. Uno de los objetivos es que la asistencia resulte satisfactoria tanto para las organizaciones con las cuales se trabaja como para los usuarios directos.

El salario es de aproximadamente 53.500 pesos colombianos por hora (imagen de referencia). - Foto: Getty Images / Reza Estakhrian

La persona escogida se encargará de gestionar las llamadas entrantes y salientes de los consumidores. Además, se espera que el aspirante seleccionado aumente la productividad y se destaque por su proactividad y el nivel con el cual brinda la atención a los clientes.

El salario a devengar es de 16.00 dólares canadienses la hora, equivalentes a unos 53.500 pesos colombianos, al que se adiciona un “incentivo” mensual, dependiendo el desempeño. Este puede, incluso, llegar a alcanzar los 355 dólares y, en cuanto a la jornada, la oferta especifica 37,5 horas semanales de lunes a viernes o martes a sábado.

Estos son los requisitos para aplicar

La ubicación es en Yonge and Eglinton, por lo cual los solicitantes necesitarán residir en la zona metropolitana de Toronto. AllianceOne detalla que el proceso de inducción es de aproximadamente seis semanas, lapso después del cual se empezará a trabajar de forma remota. Algunos de los requisitos son:

Experiencia en la atención al cliente.

Ser bilingüe (español e inglés).

Capacidad para la resolución de dificultades.

Proactividad y habilidad para optimizar el tiempo.

Habilidades de comunicación verbal y negociación.

Presentar una constancia de antecedentes penales.

Facilidad para atender a clientes, mientras opera diferentes sistemas.

Si está interesado en aplicar, hay dos opciones: la primera es directamente en la página web de AllianceOne, seleccionar la vacante en cuestión y hacer un registro para adelantar su postulación.

Otra alternativa es ingresando a la plataforma ZipRecruiter y al final de esta se encuentra la opción para dejar un correo con el cual el coordinador de contratación pueda comunicarse.

El Sena tiene ofertas en Canadá

La Agencia Pública de Empleo del SENA mantiene abiertas varias oportunidades para trabajar en el exterior. Países como Canadá, España, México Irlanda y hasta Estados Unidos se incluyen entre las cientos de ofertas disponibles.

Otras ofertas en Estados Unidos y Canadá - Foto: Getty Images

En cuanto al primero hay 13 plazas en Columbia Británica para operación de equipos, transporte y otros oficios; por ejemplo, para fontaneros y plomeros el salario oscila entre los 15.000.000 y 18.000.000 de pesos mensuales. En Ontario los instaladores de pisos pueden recibir entre 10.000.000 y 12.500.000 pesos.

Con respecto a Estados Unidos, en Phoenix están buscando enfermeros (estos pueden ganar hasta 20.000.000 de pesos) y para esa oportunidad, en concreto, el plazo para aplicar expira el 18 de mayo.