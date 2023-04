Latina revela la ‘millonada’ que se gana trabajando en un restaurante de Estados Unidos y se hace viral

A través de las redes sociales, múltiples inmigrantes han venido compartiendo sus historias, algunas de éxito rotundo, otras en proceso de aprendizaje y varios más involucran lágrimas de tristeza y arrepentimiento. Esto, debido a que, tras el auge migratorio a Estados Unidos, algunos comenzaron a revelar la otra cara de la moneda cuando se es migrante en ese país.

En ese sentido, una cuenta de redes sociales que se dedica a compartir historias de la comunidad latina en Estados Unidos publicó un video que rápidamente se convirtió en viral pues relata el éxito laboral que habría tenido una mujer proveniente de Puerto Rico, luego de vivir un poco más de dos años en el país norteamericano.

Estaos Unidos atrae a millones de migrantes cada año. - Foto: Getty Images

La mujer se identificó como Neisa, contó que reside en el estado Virginia desde hace dos años y medio y que actualmente trabaja en un restaurante de comida rápida. Sin embargo, no es una mesera.

Neisa es la jefe del restaurante y gana alrededor de entre 5.000 y 6.000 dólares al mes. Es decir, la puertorriqueña puede ganar hasta 26.748.180 millones de pesos colombianos en un solo mes. Y aunque no dio mayores detalles sobre sus funciones y horarios laborales, sí dejó una gran ilusión en múltiples migrantes o usuarios que han estado pensando en mudarse a EE. UU. en busca de una mejor calidad de vida.

Pues bien, tras las palabras de Neisa, en la publicación cientos de personas escribieron su opinión. Algunos indicaron que a pesar de que vivían en el mismo estado, no habían encontrado trabajo hasta el momento, mientras que otros indicaron que debido a su nacionalidad, la señora Neisa podía llegar al país con los documentos necesarios para montar su propio negocio, por lo que su éxito se debía a la regularidad de su estatus migratorio.

“Ni mi esposo americano que es gerente de restaurante”; “si es así me alegro, pero Estados Unidos es muy caro, hay que mirar cuántos gastos tiene también. No sé, no me cuadra”; “Sí, puede ser, pero el detalle es que ellos ya tienen papeles y su secundaria es aceptada acá”; “Yo trabajo en Five Guys también y es muy bueno, los tips son muy buenos”, indicaron varios usuarios en los comentarios.

La lujosa mansión en la que vive un argentino en Suiza

Un joven argentino que constantemente está subiendo videos a su cuenta de TikTok, en los que cuenta cómo es su vida en Suiza, las ventajas y desventajas que ha encontrado, el costo de vida, las diferencias entre su natal país y otros temas, se ha convertido en viral luego de mostrar la “mansión” en la que vive.

El creador de contenido se identifica como Jenaro Wilhelm, y la intención de su video es mostrar el costo de vida en Suiza, por lo que comenzó diciendo que gana 4.000 francos, lo que equivale a unos 20.171.000 millones de pesos. Y aunque no especificó si eran mensuales, sí recalcó que por su casa pagaba un poco más de la mitad de sus ingresos, es decir, 2.500 francos, unos 12.607.000 pesos colombianos.

“Tenemos el salón, el comedor, la cocina, el primer baño, el segundo baño, una habitación, dos habitaciones, tres habitaciones, cuatro habitaciones, la lavandería, un balcón, dos balcones y, por último, pero no menos importante, el trasteo y un parking”, afirmó el joven en su video, mostrando cada parte de su casa.

Así entonces, el argentino invitó a sus seguidores a ver su espaciosa casa, con cuatro habitaciones, dos balcones, una sala grande, una cocina moderna, baños grandes y con terminaciones impecables, que cuenta también con un espacio de bodega y hasta parqueadero propio.

“Tú a eso le llamas casa, yo le llamo mansión”, le dijeron a un argentino que mostró su casa en Europa. - Foto: Tik Tok: @flakete10

En los comentarios, varios de sus seguidores indicaron que la casa estaba económica, puesto que algunos de ellos pagaban mucho más por espacios reducidos en grandes ciudades suizas. Algunos afirmaron que era toda una “mansión” por el precio que estaba describiendo, y otros afirmaron que debía aprovechar para ahorrar un poco más.

La cocina del joven es espaciosa, y con vista a un pequeño patio - Foto: Tik Tok: @flakete10

“Tú a eso le llamas casa, yo le llamo mansión”; “En España ganas 1.000 euros y necesitas 1.500 euros para SOBREVIVIR”; “Estoy con el mismo sueldo 4.373 y pago 900 francos por un estudio para mí solita. Pienso que aquí hay que venir a ahorrar, no a gastar”; “¿Dónde vives? Porque yo pagaba casi 3.000 francos por un estudio en el centro de Zúrich”; “El resto es para Hacienda”, son algunos de los comentarios.