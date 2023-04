Cliente descontento: joven “adicto al orégano” se vuelve viral por insólito reclamó en una pizzería

Un joven en Perú aprovechó su influencia en redes sociales para exponer su queja en su cuenta de Tik Tok, video que por su tono gracioso y, al parecer, porque algunos otros se sintieron identificados, se convirtió rápidamente en viral.

El joven, que se identifica como Sony Hernani, mostró en su video la atención dada por una mujer en una pizzería de Lima, Pizza Raúl, denunciando que pidió que le dieran un poco más de orégano para llevar a casa y echarle a su pizza, pero la mujer que atiende no se lo quiso dar.

El joven ya tenía cinco sobres de orégano, pero quería más. - Foto: Getty Images/iStockphoto

“Yo como consumidor de Pizza Raúl, acabo de comprar su pizza y estoy pidiendo que me regalen tres sobrecitos más de orégano como da Domino’s, etc. Aquí le estoy pidiendo bien amablemente que me regale, pero solo me está dando un adicional, de los dos que vienen en la caja”, dijo el joven en su video frente a la mujer.

“Lo que pasa es que yo como mucho orégano y no me alcanza para toda la pizza (...) Entonces, si me puede regalar dos oréganos más porque antes ya compraba pizza Raúl y me han dado más oréganos”, continuó insistiendo el joven en la pizzería, con la intención de obtener más especias.

“Yo necesito más porque soy adicto al orégano”, insistió el joven en medio de su desesperación. La declaración hizo que la señora que atendía la caja cediera y le diera un sobre más de la especie, pero Sony, no contento con el resultado, puesto que tenía solamente cinco de los seis que estaba pidiendo.

el joven aseguraba que el orégano que le dieron no le alcanzaba para toda la pizza. - Foto: http://www.cocinasemana.com/recetas/receta/queso-provolone-chorizo-oregano/22809

Entre tanto, el joven termina escribiendo en el libro de reclamaciones que no le quisieron dar más orégano del que pidió, y que le parece insólito que le “nieguen” la especia.

“Aquí es cuando digo: el cliente no siempre tiene la razón”, “estamos contigo, señora del Pizza Raúl, mis respetos por su paciencia”, “mi admiración para la señora”, “queja en el libro: no me dieron dos sobres de orégano”, son algunos de los comentarios jocosos sobre la situación.

@sonyhernani3 Nunca me habia pasado q en una pizzeria me nieguen el oregano ,solicite oreganos antes de grabar y me negaron prepotentemente los oreganos ,empiezo a grabar y me indica q me dara alguno, diganme engreido pero yo no como pizza sin oregano por costumbre , y que yo sepa no hay ley q diga q hay un limite de oregano por cliente para solicitar ,vean el video y saquen sus conclusiones #fyp #parati #viral #sonyhernani #pizzaraul #lamarina #sanmiguel #peru🇵🇪 #lima #conflicto #noaladiscriminacion ♬ sonido original - sonyhernani3

Joven dice que su mamá rechazó a Alejandro Sanz en su juventud

En la plataforma TikTok por estos días es tendencia el audio correspondiente a Material girl, éxito de Madonna que hace parte de su álbum Like a virgin (1984). Al ritmo de esta canción, miles de usuarios han compartido imágenes de sus padres y abuelos cuando eran jóvenes.

La idea del trend consiste en mostrar qué tan atractivas eran estas personas durante su juventud, estableciendo el comparativo con su apariencia en la actualidad. Los resultados han sido tan llamativos que muchos de estos videos se han viralizado rápidamente en la plataforma.

Esta fue la fotografía compartida por el tiktoker. - Foto: Captura de pantalla tomada de TikTok @nicorodriguezzq

Un video de esta categoría incluyó un detalle que resultó aún más sorprendente. El usuario ‘nicorodriguezzq’ compartió hace un par de días imágenes de su mamá, acompañadas por el siguiente texto: “no creí a mi madre cuando me dijo que rechazó a Alejandro Sanz hasta que...”

Lo que vino después ha llamado la atención de millones de usuarios de TikTok. El joven compartió una imagen en la que, según dice, aparece su mamá en compañía, precisamente, del cantautor español.

En la fotografía se ve a Alejandro Sanz durante su juventud, vistiendo un conjunto de jean, con camiseta blanca y una banda en su frente. Junto a la artista posa una joven de cabello claro, al parecer, la madre del tiktoker que compartió el video viral.

Si bien la publicación no trasciende si entre la mujer y el artista existió un amorío, amistad o simplemente fue una fotografía casual, lo cierto es que la imagen y el contexto en que fue publicada se prestó para que millones de internautas reaccionaran.

Hasta el momento, el video suma más de 31,8 millones de reproducciones, ha recibido 4,2 millones de ‘me gusta’ y miles de comentarios.