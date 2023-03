“Excelente servicio”: guía turístico se convirtió en puente humano para sus clientes y se hizo viral

Un guía turístico en Perú se hizo viral en redes sociales por hacer hasta lo imposible para que sus clientes no tuvieran percances en medio de una caminata ambiental. Comprometido con su labor, no dudó en poner su propio cuerpo con tal de que su grupo no se mojara los zapatos al cruzar un riachuelo.

El turismo es una de esas actividades que suelen brindarles una oportunidad a las personas para descansar, salir de la rutina y conocer paraísos. Por esa razón, esta actividad se ha convertido el principal generador económico de países o ciudades enteras.

TikTok es una de las redes favoritas para compartir experiencias, previo, durante y después de un viaje. Fue por medio de esta plataforma en donde Kuska Travel Perú, empresa promotora del turismo en ese país, compartió el video que se hizo viral.

Este curioso episodio se presentó en zonas aledañas a Ayacucho, Perú. Allí, un grupo de mujeres turistas se encontraba haciendo caminata ambiental, pero tuvieron problemas para cruzar un cuerpo de agua que se cruzó en su ruta.

Un hombre comprometido con su labor de guía turístico hundió su cuerpo en la cascada Sarhua para que sus clientes pisaran su espalda y lograran cruzar al otro lado del cuerpo hídrico. Más allá del dolor, el guía priorizó la seguridad y comodidad de las mujeres que caminaban con él.

“La vida no se mide en minutos, sino en momentos”, dice la publicación de Kuska Travel Perú.

Su profesionalismo lo hizo merecedor de cientos de comentarios en los que internautas resaltaron su compromiso con la labor de guiar y proteger a los turistas, que en muchas ocasiones no cuentan con la experiencia suficiente para lidiar con los retos que pone la naturaleza.

“Ahora los hombres ya no hacemos eso gratis, ahora facturamos 😁💸”; “Haría todo por ellas”; “Mi hermano siempre hacía eso cuando regresamos de la casa de papá 😳 fueron momentos épicos inolvidables”; “Solo por ser caballero lo voy a seguir 👍”; “🥰🥰 Yo quiero un amigo así”, fueron algunos comentarios a la publicación.

El senderismo es una de las actividades más realizadas por aquellos turistas que buscan salir de la rutina mientras se ejercitan, recargan sus pulmones de aire fresco y observan la naturaleza. Esta práctica trae múltiples beneficios para la salud de las personas, explica el portal experto en senderismo Nou Camping.

“El sólo hecho de practicar senderismo en contacto con la naturaleza se asocia con una sensación más intensa de revitalización y energía, en comparación con la actividad física en el interior. Reduce el estrés, la ansiedad y la depresión, da una mayor sensación de satisfacción y una cierta propensión a dedicarse con mayor frecuencia al ejercicio físico”, explica.

Permanecer mucho tiempo quieto, sin hacer ningún tipo de ejercicio físico, es perjudicial para la salud. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), llevar un estilo de vida sedentario aumenta las posibilidades de muerte entre un 20 y 30 %.

El senderismo es una de las actividades más realizadas por aquellos turistas que buscan salir de la rutina mientras se ejercitan, recargan sus pulmones de aire fresco y observan la naturaleza. - Foto: Getty Images

La OMS define la actividad física como “cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos, con el consiguiente consumo de energía”. Realizar ejercicio ya sea moderado o intenso mejora las condiciones de salud.

Según ese organismo multilateral, se podrían evitar hasta cinco millones de muertes al año si la población mundial fuera más activa, una cifra muy significativa y que pone sobre la mesa la necesidad tomar conciencia en torno a este tema.

De acuerdo con los expertos, está demostrado que la actividad física regular ayuda a prevenir y controlar enfermedades no transmisibles, como las cardíacas, los accidentes cerebrovasculares, la diabetes y varios tipos de cáncer. También ayuda a prevenir la hipertensión, a mantener un peso corporal saludable y puede mejorar la salud mental, la calidad de vida y el bienestar.