Veterinario preguntó por la mejoría de un gallo que era su paciente y la respuesta de sus dueños se hizo viral

La dueña de Claudio argumentó que el ave se encontraba baja de ánimo, no quería comer, así que tenía incertidumbre sobre lo que le pasaría en el futuro.

Un veterinario se hizo viral en redes sociales luego de que se llevara una de las desilusiones más grandes de su carrera. El hombre había atendido en su consultorio en Perú a un gallo llamado Claudio, pero la sorpresa llegó días después cuando el profesional se comunicó con sus dueños con el fin de preguntar por la evolución del animalito.

Iván Paul es un veterinario que suele compartir con sus seguidores en redes sociales sus experiencias diarias en el consultorio. En los últimos días, contó una historia que llamó la atención de miles de internautas.

La dueña de Claudio argumentó que el ave se encontraba baja de ánimo, no quería comer, así que tenía incertidumbre sobre lo que le pasaría en el futuro.

“Claudio llegó porque la dueña afirmó que no comía y estaba triste por su mascota”, señala la voz en off de TikTok mientras se ve el video del gallo picoteando una jeringa con la que se le suministró un medicamento para mejorar su estado de salud.

En el video se ve al gallo Claudio picoteando una jeringa con la que se le suministró un medicamento para mejorar su estado de salud. - Foto: TikTok: @ivanpaul97

De inmediato, el veterinario realiza el tratamiento recomendado y envía a la mujer junto a su mascota a casa. Unos días después, el doctor Iván le escribió a la mujer vía WhatsApp para preguntar por la evolución de su querido paciente Claudio.

El profesional de la salud animal publicó un pantallazo de la conversación que tuvo con la mujer.

“Cómo se encuentra Claudio, ¿Ya está mejor?”, pregunta el doctor por medio del chat, a lo que la mujer responde: “Ay doctor, Claudito después de las dos sesiones se puso de maravilla (...) Quedó estupenda la sopita”.

El profesional de la salud animal publicó un pantallazo de la conversación que tuvo con la mujer. - Foto: TikTok: @ivanpaul97

Con la sensación del deber cumplido, el doctor Paul responde “Me alegro señora”, sin embargo, segundos después la mujer envía una fotografía que dejó al doctor estupefacto, su paciente Claudio ahora era parte de un caldo de gallina.

La mujer envió una imagen en donde se puede ver la cresta de Claudio flotando en un plato de caldo. La historia de Claudio se hizo viral en redes sociales y ya cuenta con más de 9 millones de reproducciones.

“Tú no naciste para caldo, naciste para ser el plato fuerte bebé”, dice el mensaje final incrustado en el video mientras se muestra una imagen en memoria de Claudio.

Para el doctor Iván Paul, esta es solo una de cientos de historias que ocurren a diario en el que las mascotas son protagonistas. A raíz de este caso, algunos usuarios manifestaron su intención de estar atentos a las nuevas curiosidades que aparezcan en el día a día del profesional.

“Tú no naciste para clado, naciste para ser el plato fuerte bebé”, dice el mensaje final incrustado en el video mientras se muestra una imagen en memoria de Claudio. - Foto: TikTok: @ivanpaul97

“Lo peor es que la sopa ni buena se veía 😭”; “Bueno, pero se solucionó el problema de no poder comer”; “Te recordaremos por siempre Claudio”; " Vuela alto Claudio 🕊”; “Pero que ha pasaooooo”; “No Claudio no merecía eso, y la sopa ni buena se veía 😞😞”, fueron algunos comentarios a la publicación.

A principios de este año un gallo de pelea (con sus espuelas instaladas) asesinó a dos hombres en India. Según detallan medios internacionales, los hechos ocurrieron en momentos en los que uno de los dueños de los gallos de pelea se encontraba ‘preparando’ a su animal para un combate en la localidad de Kakinada, en la provincia de Andhra Pradesh.

Los ruidos del entorno terminaron por alborotar al animal que, fuera de control, terminó hiriendo de gravedad al hombre, que recibió importantes cortadas en una de sus manos y en su pierna, derivando en una importante hemorragia.

Las heridas infligidas por el gallo en contra del hombre de 43 años, identificado como Gande Suryapraksha, alcanzaron tal gravedad que los médicos no lograron controlar el sangrado y terminaron por causar el deceso del apostador.