¿Qué pasa en el cuerpo si se come pez globo? Una mujer murió y un hombre quedó en coma tras ingerirlo

En Malasia, una pareja de abuelos sufrió una intoxicación severa luego de consumir pez globo en el almuerzo, un tipo de pez con el que se debe tener extremo cuidado en la forma en como se limpia y cocina, porque de lo contrario, liberaría toxinas que terminarían con la vida del consumidor, según revelaron las autoridades de este país.

“Mis padres llevan muchos años comprando pescado a la misma pescadería así que mi padre no se lo pensó dos veces. Él no habría comprado el pez globo sabiendo que sería algo tan mortal para comer y poner sus vidas en peligro”, fueron las palabras de Ng Ai Lee, la hija de la pareja afectada, según recoge el portal The Star.

Según indicó la mujer, su madre Lim Siew Guan murió a sus 83 años luego de consumir el pescado, mientras que su padre, de quien no se especificó el nombre pero sí su edad, 84 años, continúa luchando por su vida en un hospital local.

Al parecer, la señora Lim Siew Guan preparó el pescado que compró en su pescadería de confianza, sin embargo, luego de consumirlo comenzó a tener síntomas de intoxicación y más tarde, su esposo también comenzó con las dolencias, según indicó la mujer en el medio citado, añadiendo que ella y su hermano no estaban en la ciudad, por lo que tuvieron que devolverse rápidamente.

“Desafortunadamente, ni siquiera llevábamos la mitad de nuestro viaje cuando mi hermano mayor nos informó que nuestra madre había fallecido esa noche. Estaba devastado. El dolor y las emociones que sentí en ese momento fueron indescriptibles porque fue demasiado inesperado. La última vez que vi a mi madre fue cuando vinieron a Kuala Lumpur y se quedaron conmigo una semana después de las celebraciones del Año Nuevo chino”, agregó la mujer en entrevista con The Star.

Entre tanto, luego de que se conociera el destino de la pareja de abuelos, el gobierno de Malasia se pronunció al respecto: “Se recomienda al público que evite comprar y consumir pez globo, ya que un movimiento en falso de una mano inexperta podría provocar que la carne se contamine con potentes toxinas”, afirmó Ling Tian Soon, presidente del comité de salud y unidad de Johor, según recogió el medio citado.

En Japón solo algunos chefs especialmente preparados tienen la licencia para preparar fugu o pez globo; un milímetro de más en un corte puede causar una intoxicación, sin antídoto conocido, al comensal.

Los primeros síntomas se sienten por donde ingresa el corte de pescado, un leve entumecimiento de los labios y la lengua, luego la sensación de desconexión se extiende a la cara y las extremidades. Algunas personas intoxicadas por consumir pez globo han reportado que empiezan a sentir que flotan, a la vez que un dolor intenso se apodera de su cabeza.

Luego comienza la peor parte, además de los problemas intestinales, la tetradotoxina puede causar convulsiones, debilidad muscular, arritmia y, tras seis o cuatro horas, puede llevar a la muerte. Cabe resaltar que no hay antídoto conocido, la asistencia médica solo puede controlar los síntomas de este envenenamiento y esperar que la dosis consumida no haya sido muy alta. A pesar de todo esto, un plato de fugu puede costar más de 120 dólares, según datos del Instituto Le Cordon Bleu.

Japón es el país con mayor consumo de pez globo, de hecho en su gastronomía hay al menos 22 especies de pez globo que pueden ser usados en diferentes platos. La preparación más común es el sashimi de fugu, un gran plato de cortes extremadamente delgados de la poca carne que es comestible del pez globo. Sus acompañamientos ideales son la salsa de soja mezclada con jugo cítrico (ponzu) y pequeños trozos de cebolla verde fresca.