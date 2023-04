“Me siento hermosa”: mujer presume su barba tras decir adiós a los estereotipos

Una mujer es viral en internet al decidir romper los estereotipos y mostrar el resultado, tras optar por dejar crecer su barba. Había pasado más de 15 años depilándose hasta que la estadounidense, residente en la ciudad de Seattle y ahora de 29 años, se cansó de priorizar las opiniones de terceros y empezó a pensar en sí misma.

En lo recogido por Daily Star, Coral Sánchez se sinceró al contar que desde los nueve años comenzó a notar la aparición de vello facial más allá de lo usual. Por ello, cuando cumplió 12 empezó a afeitarse todos los días en un intento por librarse de opiniones negativas o que se convirtiera en el centro de atención por su condición.

La mujer dejó de depilar su barba hace un año. - Foto: Fotograma / 00: 02 / TikTok @lovesintentbycoralrenaie

La razón por la que a Sánchez le sale barba en las proporciones del género masculino se denomina hirsutismo. Según el Manual de Merck (libro que recoge algunas patologías y tratamientos), este consiste en un crecimiento “excesivo” de vello en zonas cuya percepción es más común en los hombres; por ejemplo, bigote, hombros, pecho y espalda.

El momento de la decisión

El desarrollo de su condición le agudizaba complejos hasta que conoció a quien hoy en día es su pareja. Para Sánchez, aquella persona fue ‘clave’ en que fuese más sencillo dejar atrás los comentarios e inseguridades que el tiempo había alimentado durante años.

Illias Clark le hizo saber que ella era “hermosa” y le ayudó a comprender cómo el hirsutismo era la respuesta a un proceso natural de su cuerpo del cual no debía avergonzarse. Así las cosas, en marzo del año pasado le dijo ‘adiós’ a las máquinas de afeitar y empezó a lucir su rostro con orgullo; incluso, a veces, le pone su estilo al decorarla.

La estadounidense empezó a notar el crecimiento de vello diferente a los nueve años (imagen de referencia). - Foto: TikTok @ballyscanlon

“Creo que comencé a afeitarme porque era lo que debía hacer. Me animó a esconderme. Me daba cuenta de que otros niños hacían comentarios sobre mis pobladas patillas”, dijo la estadounidense, según reseñó Daily Star.

Fue una odisea que llevó por años, pues no bastaba con depilarse a diario por las mañanas, ya que el crecimiento no se detenía y en las tardes volvía a aparecer.

“Me siento hermosa”

“Me afeitaba todas las mañanas cuando me despertaba y a las 2 de la tarde tenía una barba que crecía. “Me tomó mucho tiempo aceptar realmente el crecimiento de mi vello (...). Ahora me miro en el espejo y sonrío y me siento genuinamente hermosa”, agregó.

El diario británico añadió que también sufre de ovario poliquístico, una afección explicada por la Oficina para la Salud de la Mujer como un desequilibrio hormonal que es descubierto, principalmente, cuando se está entre los 20 y 30 años; sin embargo, su aparición también puede llegar mucho antes.

“¿Por qué ellos sí?”

En Argentina una mujer también tomó hace un tiempo la decisión de permitir el crecimiento natural del vello y utiliza sus redes sociales como instrumento para que otras personas tengan confianza en sí mismas. Martina Díaz cumplió a finales de enero un año desde que se ‘despidió’ de la máquina de afeitar.

Varias mujeres e incluso hombres apoyan el hecho de no depilarse. - Foto: Fotogramas / 00:00 - 00:00 / TikTok @martinadiaz___

“Hace un año me di cuenta que no quería depilarme más. Me cayó la ficha de todo lo que había sufrido por los pelos y me pregunté qué pasaría si me los dejaba. Me chocaba que sea tan condenado en mujeres y tan aceptado en hombres algo que es exactamente lo mismo”, dijo en TikTok.

Su caso generó opiniones divididas porque algunos apoyaron el empoderamiento sobre sí misma que había tomado, otros contaron experiencias similares y unos más aseguraron respetar su decisión, aunque dijeron que por gustos no lo harían.