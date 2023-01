“¿Por qué ellos sí?”: Mujer enciende la polémica al dejar de depilarse; estas son sus razones

La apariencia física y la infinidad de interpretaciones que compila el concepto de ‘higiene’ personal sitúan el debate en plataformas como TikTok. Allí, una ‘influencer’ argentina centra su contenido en las razones por las que desde un tiempo empezó a dejar en un segundo plano las críticas y apreciar su cuerpo tal y como es.

Su nombre es Martina Díaz y este martes dijo que cumplió un año desde que dejó de depilarse, a pesar de los constantes señalamientos y comentarios que, incluso, han puesto en la mesa de discusión lo que es y no aseo personal. Para ella, una de sus principales razones se enfoca en sentirse a gusto consigo misma y en dejar a un lado los estereotipos.

La 'influencer' acumula más de 217.000 seguidores en TikTok. - Foto: TikTok @martinadiaz___

“¿Por qué ellos sí y nosotras no?”

El interrogante que le empezó a generar dudas sobre una práctica recurrente en las mujeres era por qué los juicios y forma de verse tenían mayor predominio en el género femenino sobre el masculino. Según ella, una vez descubrió que la decisión era individual (en una sociedad permeada por los prejuicios) supo que no había marcha atrás.

“Hace un año me di cuenta que no quería depilarme más. Me cayó la ficha (comenzó a darse cuenta) de todo lo que había sufrido por los pelos y me pregunté qué pasaría si me los dejaba. Me chocaba que sea tan condenado en mujeres y tan aceptado en hombres algo que es exactamente lo mismo”, dijo la joven en la plataforma digital.

La argentina cumplió un año sin depilarse (imagen de referencia). - Foto: Getty Images / Bogdan Kurylo

Su rostro y piernas son las zonas que han generado algunos interrogantes entre sus seguidores y otros usuarios a quienes, por casualidad, les aparece contenido relacionado en sus dispositivos. Sin embargo, la mujer reiteró que las motivaciones estuvieron ligadas a su autoestima y los momentos en que se sentía “observada”, si no seguía un ‘patrón’.

“Esto no tiene sentido (...), ¿qué estamos haciendo? Primero empecé a espaciar las depilaciones (...). Me dejé crecer, empecé a mostrar en redes y me encontré con un montón de gente que le inspiraba y me contaba sus experiencias de haber sufrido en la adolescencia por los pelos, y dije ‘no, esto tiene que cambiar’”, añadió Díaz.

La polémica en redes sociales

Para la tiktoker, contar su caso en redes como TikTok puede llevar a naturalizar más el dejar de depilarse. Entre tanto, sus explicaciones y estilo de vida no han estado distanciados de los señalamientos entre quienes, a pesar de las reiteradas explicaciones que ella ha dado, continúan emitiendo juicios. Pero otros, siguen saliendo en su defensa.

“Se debería hablar muchísimo más sobre ese tema”, “Cada uno es libre de depilarse o no. Pero yo lo hago porque me gusta (...) no por lo que diga la gente”, “Igualmente en ciertas zonas es por higiene”, “Cada cual elige cómo quiere vivir. Si eso te hace feliz, bien por vos”, “Igualmente compañera, con el amor que lo requiere, ¿te hiciste ver por algún médico?”, “Sufrí un trauma terrible por la depilación, pero mujeres como tú me hacen sentir mejor”.

Taylor Tilt, otra ‘influencer’ y quien acumula más de 48.000 seguidores en TikTok, lleva más de una década sin depilarse. Así como la argentina, a ella los comentarios de terceros la impulsaban a afeitarse para ‘cumplir’ con un estándar impuesto directa o indirectamente por la misma sociedad.

Influenciadora reveló en TikTok que lleva 10 años sin depilarse las axilas. Foto TikTok @taulortillt. - Foto: Foto TikTok @taulortillt.

La depilación es uno de los principales asuntos que aborda en sus publicaciones en las que enfatiza que la decisión sobre el cuerpo es individual y que, por lo mismo, no tiene en cuenta comentarios ‘negativos’. “Solo me afeito las piernas dos veces al año. Mis enemigos están conmocionados”, aseguró.