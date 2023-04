Profesor dibuja el mapa del mundo en 30 segundos y se hace viral; sus estudiantes no lo podían creer

Un docente en Brasil es la sensación en redes sociales luego de que demostrara sus conocimientos geográficos a sus estudiantes. El hombre aceptó el reto de dibujar el mapa del mundo en 30 segundos, el resultado tiene sorprendido a más de un internauta.

Ser profesor de escuela es considerado una de las labores más importantes en una sociedad, ya que después de la familia, los docentes son esa guía formativa que ayudan a moldear personas con altos estándares de calidad humana.

Además, tienen la compleja tarea de brindar bases académicas para que los estudiantes tengan un futuro académico y profesional exitoso.

Un profesor se hizo viral tras realizar una actividad con el fin de romper con la rutina de sus clases, el maestro aceptó el reto de dibujar a pulso el mapa del mundo en el tablero del salón de clase. Esto sin contar con la presión que sería ejercida por sus propios estudiantes.

El hecho quedó registrado en video, allí se puede observar como el maestro inicia el dibujo con su marcador. Al comenzar el conteo regresivo, el educador inicia por casa, así que dibuja a Suramérica para luego trazar Centro América y la zona norte del continente (Estados Unidos y Canadá).

Inmediatamente, da un paso a la derecha y comienza a trazar el continente europeo, dibuja la inmensidad de África y Oceanía.

Tan solo le quedaban un par de segundos, así que en un último golpe de velocidad, el maestro alcanzó a dibujar al Reino Unido. El ensordecedor conteo de los estudiantes culmina, el educador levanta sus brazos entre risas y alegría.

El video compartido por el usuario de TikTok @https.leal ya cuenta con más de 16 millones de reproducciones así como miles de comentarios.

En su mayoría los internautas aplaudieron la habilidad del maestro, otros, por el contrario, hicieron algunas críticas como por ejemplo la no inclusión de los polos sur y norte, además de Groenlandia. Sin embargo, para el corto tiempo en que se realizó el dibujo, los usuarios coinciden en que se hizo un gran trabajo.

“La gente que se queja de que no ha puesto algunos sitios ¿están bien? Háganlo ustedes en 30 segundos”; “La habilidad de ese profe es increíble”; “Buen profe la verdad, para hacerlo en 30 segundos lo hizo bien”; “Es perfecto!! Se olvidó de Francia 😍”; “¿Las Malvinas? 😭”; “Mi abuelo me decía en mi época no existían los mapas, ellos los dibujaban”, fueron algunos comentarios a la publicación.

Sin embargo, no todos los profesores pasan momentos agradables frente al tablero, el año pasado otro docente se hizo viral tras ser víctima de su propia actividad.

Un profesor se hizo viral en redes sociales luego de ser víctima de su propio ejercicio matemático. Por medio de un video en la red social TikTok, un estudiante llamado Rafael Ávila grabó como su profesor, con calculadora en mano, intenta resolver un ejercicio colocado para sus estudiantes.

“El profe que sin poder resolver ele ejercicio que el mismo puso”, dice Rafael en el texto sobrepuesto en el video, mientras se ve al educador frente al tablero repleto de números intentando descifrar su problema matemático.

Luego el mismo estudiante remata el video mostrando su rostro con la mirada fija en el tablero mientras que dice.

“No cabe duda, esto si es ingeniería”, concluye el estudiante dentro del aula de clase.

La publicación que ya cuenta con más de 9 millones de reproducciones, generó diferentes comentarios en TikTok, en las que algunos seguidores compartieron experiencias similares o expresaron miedos a que les sucediera lo mismo estando en los zapatos del docente.