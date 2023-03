¿Qué se necesita para viajar a España desde Colombia? Aliste estos documentos

Si el objetivo es viajar a Europa, y España se sitúa como uno de los países que encabeza la lista, es necesario tener en cuenta los requisitos para que no haya ningún inconveniente a la hora de viajar. Es que, pese a que Colombia hace parte de las naciones con exención de visado, no libra a sus ciudadanos de presentar otra documentación.

El Ministerio del Interior español detalla en su página web cuáles son los papeles y puntos a tener en cuenta para poder ingresar a ese país. En principio, esa cartera aclara que los viajeros de “terceros países” deben cumplir con las exigencias del Código de fronteras Schengen (que engloba a los territorios firmantes de un convenio para la libre circulación).

Colombia hace parte de los países con exención de visado en Europa. - Foto: Getty Images / Autor: Andrew Bret Wallis

En este momento no están vigentes las restricciones de ingreso relacionadas con la pandemia de covid-19, es decir, no hay controles sanitarios como los que llegaron a aplicar (en su momento) varios países para mitigar la expansión del virus. Las observaciones son generales como la sugerencia de contar con un seguro de viajes y poner en conocimiento alguna condición previa de salud.

Requisitos para ingresar a España

Dar fiabilidad de su identidad con un documento válido.

Ingresar al país por uno de los puntos autorizados.

Contar con solvencia económica durante el lapso que se esté en el país receptor.

No tener antecedentes de limitaciones para entrar.

Para los ciudadanos de países que no integran la Unión Europea y cuyo periodo de estancia no supera los tres meses deben acogerse a los requerimientos mencionados. Además, las motivaciones deben ser por turismo, negocios, atención médica, visitas familiares, voluntariados, formación académica u otras actividades no lucrativas.

La estancia sin residencia en España es de tres meses. - Foto: Getty Images / Rob Daly

En caso de que la intención sea trabajar en España, sí será necesario contar con un permiso para ejercer una actividad remunerada, una vez se tenga certeza con el empleador sobre la oferta de empleo. Según la plataforma Grow Pro Experience (que orienta a quienes se proyectan en el extranjero), también está la opción de laborar por cuenta propia.

Otra documentación para viajes no laborales

El Ministerio del Interior español señala que se debe contar con un pasaporte o documento para viajar admitido y vigente. Aquí cabe aclarar que su expedición no puede ser mayor a los diez años y la fecha de caducidad debe superar los tres meses permitidos para estar en el país.

Además, se requieren documentos que den cuenta de su propósito de viaje y condiciones de permanencia. Por ejemplo, para los trayectos profesionales se puede solicitar constancia de la invitación de una empresa y pruebas de eventos a seminarios o reuniones (de ser el caso).

En el caso del permiso ETIAS algunos trámites podrían extenderse si se considera necesario ahondar en la información. Si la solicitud es rechazada, el aspirante puede recurrir la decisión. - Foto: Getty Images / Ivan-balvan

Si el viaje es por turismo es frecuente que se solicite la reserva del viaje (como hospedaje) o, en su defecto, la carta de invitación de un particular. No obstante, el Ministerio del Interior aclara que esta no reemplazará la exigencia de papeles adicionales.

Cuando el motivo para visitar España está relacionado con la academia, como estudios, voluntariados o prácticas no laborales, será indispensable presentar la matrícula que compruebe el vínculo con un centro educativo u otra organización (en el caso de quienes integran proyectos, sin ánimo de lucro, para ayudar a la comunidad).

Con respecto a la solvencia económica, las autoridades de ese país piden una acreditación de que el viajero puede asumir sus gastos, independientemente del tiempo de permanencia. Para ello se podrían pedir tarjetas de crédito con sus extractos bancarios.

Además, las autoridades migratorias están terminando de ajustar el permiso ETIAS que busca ampliar el filtro de seguridad de los aspirantes. No consiste en una visa, pero sí se pedirá a los viajeros que provengan de naciones con exención de visado. Se espera que entre en vigor a partir de 2024.