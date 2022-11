Los países donde se pagan los salarios más altos de todo el mundo

Varios de los aspectos más importantes a la hora de definir el estilo y calidad de vida de las personas está relacionado con el salario que ganan. Ya sea mensual, semanal, quincenal, en pesos, dólares o euros; este ítem define cosas como el estrato donde se vive, la capacidad o poder adquisitivo, si hay opciones de estudio o si se puede destinar parte de lo que se gana para ahorro o inversiones.

Una de las formas más usuales de incentivar o restringir el consumo en los hogares que tienen los expertos y autoridades económicas, se basa en el sueldo que ganan, puesto que, por ejemplo, está ligado al Índice de Precios al Consumidor o a la inflación, por lo que sube en el mismo rango que se encarecen las cosas. No en vano, los sectores más pobres de las ciudades son aquellos donde sus habitantes ganan por debajo del salario mínimo.

Actualmente, en Colombia se discute lo que será el aumento del salario mínimo para el 2023 y desde hace más de un mes los diferentes analistas vienen haciendo sus propuestas frente a lo que debería ser, este aumento, hablando incluso de incrementos de hasta el 25 %, mientras que otros más precavidos, sostienen que no se debería llegar siquiera a los dos dígitos, ya que afectaría seriamente el crecimiento económico del país.

El factor salarial es tan importante hoy en día para las personas que muchos emigran en busca de mejores oportunidades. Países como España, Estados Unidos y Canadá son los más escogidos por los colombianos; sin embargo, hay otras alternativas que la gente desconocen y podrían ser analizadas como destinos de crecimiento económico, teniendo en cuenta el alto nivel salarial que pagan a sus empleados.

Según un ranking elaborado por la firma Paylab, Suiza (7.339,86 euros mensuales) es actualmente el país que mejor paga, tomando como referencia el salario promedio. Vale la pena destacar que esto no quiere decir que sea el país más rico, puesto que no hay que olvidar que a mayores salarios, así mismo se disparan los precios al consumidor. No obstante, basta con mirar el estilo de vida de sus ciudadanos para darse cuenta de que no la pasan del todo mal.

“El rango salarial de las personas que trabajan en el país Suiza suele ser de 3.624 CHF (salarios bajos) a 11.780 CHF (salarios altos, salarios máximos reales pueden ser mayores). Es el salario mensual total, incluidas las primas. Los salarios pueden variar considerablemente entre las distintas categorías de trabajo”, dice el informe.

Liechtenstein, con 5.976,26 euros mensuales; Dinamarca, con 5.871,29 euros; Estados Unidos, con 5.685,62 euros; y Luxemburgo, con 5.020,34 euros, completan el top 5. Unas cifras visiblemente alejadas de los 1.400 euros mensuales en España, que no logra posicionarse ni siquiera dentro de los 25 primeros, o de alguna nación latinoamericana, que no aparecen en este ranking.

Para el caso de Colombia, según datos de un análisis hecho por la firma Talent.com, el salario promedio se ubica en un rango que oscila entre los 2.5 y los tres millones de pesos, que si se traducen a euros, no superan los 600 euros. Cabe resaltar que hay profesiones, generalmente derivadas de la medicina, donde algunos ganan hasta 10 millones de pesos o más. Aun así, traducido a la moneda del viejo continente, esto apenas suma 2.000 euros, apenas por encima de España y muy lejos de Suiza.

En Estados Unidos, único país de América que sale en esta lista, “el rango salarial de las personas que trabajan allí suele ser de 2.639 USD (salarios bajos) a 10.087 USD (salarios altos, salarios máximos reales pueden ser mayores) Es el salario mensual total, incluidas las primas. Los salarios pueden variar considerablemente entre las distintas categorías de trabajo”.

Otro punto importante que concluye este informe tiene que ver con la relación entre el nivel educativo de las personas y sus ganancias, puesto que resalta que a mayor formación y preparación, sin importar la rama que se escoja, mejor será la posibilidad de obtener una remuneración significativamente alta, llegando incluso a niveles gerenciales o de mando, que son los que mejor se pagan hoy en día en las empresas.