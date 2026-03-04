Superó a Estados Unidos: el país latinoamericano con las mejores fuerzas especiales de América en 2026

Usualmente, cuando se habla de cuáles son las mejores fuerzas especiales del continente americano, los nombres que suelen aparecer primero son los de Estados Unidos.

Unidades como los Navy SEALs o la Fuerza Delta —quienes capturaron a Maduro— se han ganado fama mundial por sus misiones de alto riesgo y operaciones encubiertas en distintos conflictos.

Sin embargo, en los últimos años, un país latinoamericano ha logrado disputar ese prestigio. Gracias a su desempeño constante en competencias internacionales y a su experiencia real en combate, sus tropas de élite se han posicionado como una de las fuerzas especiales más destacadas del continente.

Ese reconocimiento se refleja en la competencia Fuerzas Comando, un ejercicio militar organizado por el Comando Sur de Estados Unidos que reúne a unidades de operaciones especiales de América Latina, el Caribe y Norteamérica.

SEALs de la Marina de los EE. UU. Foto: Getty Images

En este evento, equipos de distintos países compiten en pruebas que evalúan habilidades como tiro de precisión, resistencia física, tácticas de combate y rescate de rehenes.

En la edición de 2025, realizada en la Base Aérea de Ilopango, en El Salvador, Colombia se coronó como la mejor fuerza especial del continente, sumando 13 campeonatos en la historia de Fuerzas Comando.

La delegación colombiana, conformada por ocho miembros de las Fuerzas Militares —Ejército, Armada y Fuerza Aeroespacial—, consiguió posicionarse como campeona con un desempeño sobresaliente, logrando un puntaje total de 1.955 puntos, superando a México (1.812) y a El Salvador (1.663), quienes ocuparon respectivamente el segundo y tercer lugar.

Colombia cuenta con varios grupos de fuerzas especiales que, por su nivel de entrenamiento y experiencia en combate real, son considerados entre los más destacados del mundo.

Uno de ellos es el Comando Jungla, perteneciente a la Policía Nacional. Esta unidad está enfocada principalmente en operaciones contra el narcotráfico en zonas selváticas y es reconocida internacionalmente por su exigente entrenamiento en guerra irregular y operaciones antidrogas.

Soldados del Comando Jungla de Colombia. Foto: Captura X @PoliciaAntiNar

Otra de las unidades más especializadas es la Agrupación de Fuerzas Especiales Antiterroristas Urbanas (AFEUR), que hace parte del Ejército Nacional.

Su misión principal se centra en el contraterrorismo y el rescate de rehenes en entornos urbanos, por lo que sus integrantes reciben un intenso entrenamiento en combate cercano y operaciones de alta precisión.

A estas capacidades se suma el Comando Conjunto de Operaciones Especiales (CCOES), la estructura encargada de coordinar las principales fuerzas especiales del Ejército, la Armada y la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

Desde esta instancia se planifican y ejecutan operaciones estratégicas de alto impacto contra cabecillas guerrilleros y organizaciones del narcotráfico.

Gracias a esta combinación de unidades altamente entrenadas y a su amplia experiencia en escenarios complejos, Colombia ha logrado consolidar una reputación destacada en el ámbito de las operaciones especiales a nivel internacional.