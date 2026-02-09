China rompe los límites naturales con un megaproyecto en medio del mar. Sobre islas artificiales, las autoridades chinas están construyendo el Aeropuerto Internacional Dalian Jinzhouwan, una ciudad situada en el extremo sur de la provincia de Liaoning. Esta super obra promete construir el aeropuerto más grande del mundo.

Con una inversión de $4.300 millones de dólares la construcción tendrá un tamaño de 20 kilómetros cuadrados, de igual forma, contará con cuatro pistas de aterrizaje y una terminal de 900.000 metros cuadrados. Asimismo, el Aeropuerto Internacional de Dalian estará diseñado para recibir aeronaves de gran tamaño, como el Airbus A380.

Se prevé que el aeropuerto pueda recibir cerca de 1.000 vuelos diarios. Foto: 123RF

Este proyecto hará que el mega aeropuerto sea más grande que el Aeropuerto Internacional de Hong Kong, de 12.48 kilómetros cuadrados, y el aeropuerto de Kansai, de 10.5 kilómetros cuadrados, cerca de Osaka, Japón, ambos ocupando islas artificiales.

Actualmente la región sólo cuenta con el Aeropuerto Zhoushuizi, con una superficie total de unos 3.45 millones de metros cuadrados, incluyendo una terminal de 135.000 metros cuadrados, el aeropuerto llegó a su límite operativo, con aproximadamente 20 millones de pasajeros anuales.

Es importante resaltar que la ciudad de Dailan cumple un rol estratégico en el comercio entre Japón, Corea del Sur y China. Además de tener refinerías de petróleo, servicios logísticos avanzados y una población superior a los seis millones de habitantes.

Se espera que esta nueva infraestructura atraiga nuevas inversiones, además, de potenciar la conectividad global de la ciudad y de esta forma llevar más turistas a la zona.

China esta construyendo 20 megaaeropuertos más. Foto: AFP

El Consejo Internacional de Aeropuertos estima que en un inició la capacidad del aeropuerto estará en 43 millones de pasajeros, más del doble que el aeropuerto actual, con el tiempo se espera que el flujo anual de personas sea de 80 millones. Asimismo, la organización estima que un millón de toneladas de carga podrán transitar por el aeropuerto cada año.

El acceso al nuevo aeropuerto se prevé que sea por medio de puentes y conexiones marítimas seguras. Sin embargo, expertos como Li Hanming señalan que estos tienen un riesgo muy alto de quedar aislados en caso de que los puentes sufran daños en terremotos, tifones o accidentes.

A pesar de que China, tiene 20 aeropuertos más en construcción, el Aeropuerto Internacional de Dalian, destaca por ser el primero en ser construido en una isla artificial.

Actualmente, según reporta el medio chino South China Morning Post, los trabajos de cimentación profunda en una zona de 77.000 metros cuadrados, ya presentan avances relevantes, con un plazo de entrega estimado para el año 2035.