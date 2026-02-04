Mundo

Presidente de China, Xi Jinping, habló con Donald Trump y Vladímir Putin: estos fueron los temas abordados

El mandatario Xi Jinping habló con sus homólogos en la mañana del miércoles

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

4 de febrero de 2026, 4:31 p. m.
Donald Trump y Vladimir Putin hablaron telefónicamente con Xi Jinping
Donald Trump y Vladimir Putin hablaron telefónicamente con Xi Jinping Foto: Getty

En un momento de alta tensión internacional, y justo cuando Estados Unidos intensifica su presión en varias regiones del mundo, el presidente chino, Xi Jinping, habló con su homólogo estadounidense, Donald Trump, poco después de tener una videoconferencia con el presidente ruso, Vladímir Putin.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió a través de su cuenta de Truth Social a la conversación telefónica con Xi Jinping: “Fue una llamada larga y exhaustiva, en la que se trataron muchos temas importantes”.

Xi Jinping y Trump
Trump compartió detalles de la llamada con Xi Jinping Foto: AFP

Trump señaló que abordaron temas comerciales, con énfasis en “la compra de petróleo y gas por parte de China a Estados Unidos”, la consideración por parte de China de “comprar productos agrícolas”, como la soya, cuya producción ascenderá a “20 millones de toneladas para la próxima temporada”, y el envío de motores de avión.

A nivel político, dialogaron de la situación actual de Taiwán e Irán, la guerra entre Rusia y Ucrania, y Trump confirmó que hará un viaje a China en abril, el cual espera “con ansias”.

Mundo

Embajador García-Peña desmiente versiones sobre diálogos entre Trump y Petro para el retiro del mandatario colombiano de la lista Clinton

Estados Unidos

¿Por qué ahora es más barato viajar a Estados Unidos para los colombianos? Ir a Miami puede costar 3 millones de pesos

Mundo

Vladímir Putin y Xi Jinping retan a Donald Trump por el futuro de Cuba y Venezuela. Esto acordaron

Estados Unidos

Adiós a los agentes migratorios en Minneapolis: se anuncia el retiro de una cantidad importante de oficiales

Estados Unidos

Petro y Trump en la Casa Blanca: habló de Bolívar y recordó atentados en un curioso momento

Estados Unidos

Miles de multas a conductores serán eliminadas en Miami, tras dejar en evidencia irregularidades

Estados Unidos

Epstein Files: el Gobierno de EE. UU. retira miles de documentos; crece polémica por imágenes generadas con IA y la respuesta de Bill Gates

Mundo

Escándalo en China: cadena perpetua a exministro tras ser declarado culpable de aceptar millonarios sobornos

Mundo

China lidera su proyecto marítimo nuclear y supera a Rusia en número de submarinos

Vehículos

¿Cuántos carros eléctricos se vendieron en el mundo durante 2025? China y Estados Unidos, dos realidades opuestas

“La relación con China, y mi relación personal con el presidente Xi, es extremadamente buena, y ambos comprendemos la importancia de mantenerla así. Creo que se lograrán muchos resultados positivos durante los próximos tres años de mi presidencia relacionados con el presidente Xi y la República Popular China”, concluyó el mandatario.

Por su parte, los líderes de las dos naciones orientales sostuvieron este miércoles una videoconferencia en la que ratificaron la fortaleza de la alianza estratégica entre sus países y expresaron posiciones comunes sobre asuntos globales clave, incluida la cooperación con Venezuela y Cuba.

Trump endurece su estrategia contra Cuba y anuncia el fin del envío de petróleo mexicano a la isla

La reunión virtual se prolongó por más de una hora, la cual fue descrita por Putin como una oportunidad para reafirmar que los vínculos entre China y Rusia constituyen “un factor de estabilidad” en un mundo marcado por turbulencias, según declaraciones difundidas por agencias internacionales.

En sus palabras durante la videollamada, Putin destacó la profundidad y la estabilidad de la cooperación bilateral con China, y señaló que ambos países comparten una visión similar sobre la mayoría de los desafíos globales que enfrenta la comunidad internacional.

Durante la llamada, Putin señaló que la administración Trump no ha respondido a su propuesta de extender por un año el tratado de armas nucleares New START entre Estados Unidos y Rusia, que expira el jueves.

Según el asesor del Kremlin, Yuri Ushakov, Putin enfatizó que “en esta situación, actuaremos de manera equilibrada y responsable, basándonos en un análisis exhaustivo de la situación de seguridad”, y señaló que Rusia “permanecerá abierta a la búsqueda de vías de negociación para garantizar la estabilidad estratégica”.

Xi Jinping llamó a Vladímir Putin en medio de las tensiones globales
Xi Jinping llamó a Vladímir Putin en medio de las tensiones globales Foto: afp

También se abordaron las tensiones con Irán y la situación en Venezuela y Cuba, afirmó Ushakov. “Se pronunciaron a favor de preservar el nivel de cooperación alcanzado entre nuestros países con Caracas y La Habana”.

Por su parte, Xi Jinping elogió los lazos económicos, políticos y de seguridad que sostienen Moscú y Pekín, calificándolos de “ejemplares” y “esenciales” para hacer frente a las incertidumbres del entorno global.

Además de los temas regionales, la reunión también reafirmó la intención de ambos gobiernos de expandir la cooperación en sectores como la energía, el comercio, la tecnología y la defensa, y de coordinar posiciones en foros multilaterales como la ONU y agrupaciones económicas regionales, en un esfuerzo por consolidar un frente común frente a lo que perciben como presiones externas.

Más de Mundo

Donald Trump, Vladimir Putin y Xi Jinping

Presidente de China, Xi Jinping, habló con Donald Trump y Vladímir Putin: estos fueron los temas abordados

Petro anunció en los mensajes que no recibiría los vuelos de deportados provenientes de Estados Unidos.

Embajador García-Peña desmiente versiones sobre diálogos entre Trump y Petro para el retiro del mandatario colombiano de la lista Clinton

x

¿Por qué ahora es más barato viajar a Estados Unidos para los colombianos? Ir a Miami puede costar 3 millones de pesos

“China sólo puede ir bien cuando el mundo va bien”, dijo. “Cuando China va bien, el mundo irá aún mejor”.

Vladímir Putin y Xi Jinping retan a Donald Trump por el futuro de Cuba y Venezuela. Esto acordaron

Minnesota Department of Natural Resources Conservation Officers stand guard as demonstrators gather near the site of where state and local authorities say a man was shot and killed by federal agents earlier in the morning in Minneapolis, Minnesota, on January 24, 2026. Federal immigration agents shot dead a man in Minneapolis on Saturday, officials said -- the second fatal shooting of a civilian in the city, sparking fresh protests and outrage from state officials. The death came less than three weeks after US citizen Renee Good was shot and killed by an Immigration and Customs Enforcement officer involved in sweeps to round up undocumented migrants. (Photo by ROBERTO SCHMIDT / AFP)

Adiós a los agentes migratorios en Minneapolis: se anuncia el retiro de una cantidad importante de oficiales

Petro y Trump durante su reunión en la Casa Blanca, en un encuentro que incluyó referencias históricas y momentos personales.

Petro y Trump en la Casa Blanca: habló de Bolívar y recordó atentados en un curioso momento

x

Miles de multas a conductores serán eliminadas en Miami, tras dejar en evidencia irregularidades

Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de EE.UU. UU.

Epstein Files: el Gobierno de EE. UU. retira miles de documentos; crece polémica por imágenes generadas con IA y la respuesta de Bill Gates

Saif al-Islam Gadafi fue asesinado en su casa

Asesinan al heredero del dictador libio Muamar al Gadafi

Migrantes haitianos con TPS mantendrán por ahora su permiso de trabajo en Estados Unidos tras un fallo judicial que suspendió temporalmente la cancelación del programa.

Freno al fin del TPS: por ahora los haitianos conservan su permiso de trabajo

Noticias Destacadas