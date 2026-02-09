China negó haber realizado ensayos nucleares secretos y acusó a EE. UU. de mentir

China negó este lunes, 9 de febrero, las acusaciones de Estados Unidos de haber realizado pruebas nucleares secretas, versión que tachó de “mentira descarada”, y acusó a Washington de buscar excusas para reanudar sus propios ensayos.

En la Conferencia de Desarme de la ONU en Ginebra el viernes, Thomas DiNanno, subsecretario estadounidense de Estado para el control de armas, acusó a China de llevar a cabo esas pruebas, incluida una el 22 de junio de 2020, y de prepararse para más ensayos.

“Hoy, puedo revelar que el Gobierno de Estados Unidos sabe que China ha llevado a cabo pruebas explosivas nucleares, incluyendo preparativos para pruebas con rendimientos designados en cientos de toneladas”, dijo DiNanno.

China tiene un arsenal nuclear de aproximadamente 600 ojivas nucleares. Foto: AFP

Por su parte, la Cancillería china afirmó en un mensaje a la AFP: “Las acusaciones de Estados Unidos son completamente infundadas y son mentiras descaradas. China se opone firmemente al intento de Estados Unidos de fabricar excusas para reanudar sus propias pruebas nucleares”.

Sin embargo, un alto funcionario de una organización que supervisa pruebas de armas nucleares en todo el mundo dijo en un comunicado el viernes que su sistema “no detectó ningún evento consistente con las características de una explosión de prueba de arma nuclear” el 22 de junio de 2020.

Asimismo, Rob Floyd, secretario ejecutivo de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (CTBTO, por sus siglas en inglés), informó que “análisis posteriores y más detallados no han alterado esa determinación”, con referencia a la acusación de Estados Unidos.

En octubre de 2025, el presidente norteamericano, Donald Trump, había informado que iban a retomar las pruebas nucleares “en igualdad de condiciones”, pese a que habían declarado que iban a adherirse a una moratoria sobre las pruebas nucleares, al igual que China.

Cabe recordar que China sigue una política de no “primer uso”, con el uso de armas nucleares y que su estrategia está centrada únicamente en la autodefensa. Por su parte, Estados Unidos cuenta con una política centrada en el uso nuclear solo bajo circunstancias críticas, sin adoptar una política de “no uso primero”.

China supera a Rusia en cantidad de submarinos de propulsión nuclear activos Foto: AP

Estas acusaciones se dan luego de que el tratado START III, que limitaba la cantidad de armas nucleares entre EEUU y Rusia, expirará la semana pasada. Por su parte, Washington hizo la propuesta de iniciar conversaciones trilaterales con China para establecer nuevos límites a las armas nucleares.

El gigante asiático ya rechazó la propuesta de sumarse a negociaciones de desarme “en esta fase”.

Hay que resaltar que los tres países encabezan el listado de naciones con mayor número de ojivas nucleares, con cerca de 11.000 en total, siendo Rusia la que tiene un mayor arsenal.

Aunque existen otros tratados que prohíben los ensayos nucleares como el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, países como Estados Unidos, China y Rusia no han completado el proceso para su ratificación, lo que impide su entrada en vigor.

*Con información de AFP.