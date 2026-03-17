Los precios del combustible para aviones están subiendo debido a que la guerra en Oriente Medio interrumpe el suministro mundial de petróleo, lo que ejerce presión sobre los costes de las aerolíneas a medida que se acerca la ajetreada temporada de viajes de verano.

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Los expertos afirman que no se trata de si subirán las tarifas aéreas, sino de cuándo, durante cuánto tiempo y en qué medida. El impacto podría notarse con mayor intensidad en las rutas internacionales de larga distancia, que consumen mucho más combustible que los vuelos más cortos.

El aumento en el precio del combustible aéreo se sentiría a nivel mundial. Foto: Guillermo Torres / Semana

Algunas aerolíneas fuera de Estados Unidos han anunciado aumentos de tarifas o recargos por combustible para compensar el creciente gasto. En Estados Unidos, el director ejecutivo de United Airlines, Scott Kirby, advirtió recientemente que los aumentos en las tarifas aéreas “probablemente comenzarán pronto” a medida que el incremento del precio del combustible se extienda por todo el sector.

¿Por qué están subiendo los precios del combustible para aviones?

La guerra está limitando las exportaciones de petróleo y obligando a los principales productores, como Kuwait, Arabia Saudita e Irak, a reducir la producción, ya que los envíos se enfrentan a crecientes obstáculos.

Irán ha atacado buques mercantes en el Golfo Pérsico y ha puesto en el punto de mira la infraestructura petrolera de los países árabes del Golfo tras los ataques estadounidenses e israelíes. Estos ataques han paralizado el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz , un paso angosto por donde transita aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial.

La volatilidad de los precios del petróleo crudo, que ha provocado fuertes fluctuaciones en los precios de la gasolina al por menor, ha tenido el mismo efecto en el precio del combustible para aviones.

El precio promedio en Estados Unidos alcanzó los 3,99 dólares por galón el viernes, frente a los 2,50 dólares del día anterior al inicio de la guerra hace dos semanas, según el Índice Argus de Combustible para Aviones de EE. UU. Este índice registra el precio promedio que las aerolíneas pagan por el combustible para aviones en los principales aeropuertos estadounidenses.

Algunas aerolíneas están parcialmente protegidas de las subidas repentinas de precios mediante la cobertura de riesgos del combustible, una estrategia que les permite fijar los precios con meses o incluso años de antelación.

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Sin embargo, no todas las aerolíneas recurren a esta estrategia, y las que lo hacen suelen estar protegidas solo para una parte de sus necesidades de combustible, lo que significa que las subidas prolongadas de precios pueden provocar que más compañías aéreas aumenten sus tarifas.

Los viajeros serían los más afectados con el aumento de los precios. Foto: NurPhoto via Getty Images

¿Qué significa esto para los viajeros?

Las aerolíneas pueden añadir o aumentar los recargos por combustible, una tarifa adicional común entre las compañías aéreas fuera de los EE. UU. que se suma al precio base del billete.

Sin embargo, las principales aerolíneas estadounidenses no cobran un recargo por combustible aparte. En cambio, incluyen el costo del combustible en el precio total del boleto, lo que significa que cualquier aumento probablemente se refleje en una tarifa base más alta para los viajeros, según Tyler Hosford, director de seguridad de la firma global de gestión de riesgos International SOS.

*Con información de AP.