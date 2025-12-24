Regionales

Policía capturó a un peligroso delincuente en San Andrés y Fiscalía lo dejó libre: ordenó bloqueos que llevan tres días en la isla

Se trata de alias Omiel, quien, al parecer, instrumentaliza a menores de edad y mujeres para generar caos en esta zona del país.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

24 de diciembre de 2025, 2:14 p. m.
Bloqueos en la isla de San Andrés.
Bloqueos en la isla de San Andrés. Foto: Suministrada a SEMANA.

El domingo, 21 de diciembre, lo que era un procedimiento más de la Policía Nacional en San Andrés para la seguridad de propios y turistas terminó en unos bloqueos que llevan al menos 3 días en la isla. SEMANA conoció que los uniformados del Grupo de Operaciones Especiales (Goes) realizaron la captura de un sujeto conocido con el alias de Omiel, a quien le encontraron varios cartuchos y sin los permisos permitidos.

En ese momento, los uniformados realizaron la detención de esta persona y la trasladaron hasta las instalaciones de la Fiscalía para su judicialización, pero quedó en libertad horas después.

Desde ese momento, según información de las autoridades, este mismo sujeto habría instrumentalizado a la comunidad con el fin de poder realizar un bloqueo y lo que piden es que, al parecer, los policías que realizaron el procedimiento y donde tuvieron que usar la fuerza le pidan disculpas.

La vida cotidiana en la Isla de San Andrés, Colombia, el 21 de diciembre de 2020
La vida cotidiana en la Isla de San Andrés. Imagen de referencia. Foto: Anadolu Agency via Getty Images
Los impresionantes videos que muestran cómo los robos a mano armada se tomaron San Andrés

Una fuente cercana al caso, le explicó a esta revista que desde la gobernación adelantan mesas de diálogos con las comunidades, quienes le pidieron a la institución que el comandante de este grupo les pidiera disculpas.

Vehículos

Viajeros, alisten bolsillo: a partir de esta fecha los peajes serán más caros en Colombia, ¿de cuánto sería el aumento?

Cali

¿Persecución política contra el gabinete del alcalde Alejandro Eder en Cali?

Nación

El duro reclamo de Erasmo Zuleta al Gobierno Petro por zonas de concentración del Clan del Golfo en Córdoba: “Esto no es tierra de nadie”

Nación

Encuentran a cuatro personas muertas dentro de una casa en Facatativá: habrían fallecido hace dos días y ya hay hipótesis

Cali

Otro golpe a Eder: Personería de Cali suspendió por ocho meses al exsecretario de Deportes, Felipe Montoya

Medellín

Procuraduría formula cargos a exdirectivo de Invías por presuntas fallas en la contratación del Túnel del Toyo

Nación

Tragedia el día de Navidad en Colombia: tres personas murieron tras voraz incendio en un hotel de Neiva

Nación

Hombre fue al trabajo de su esposa, le pidió dinero y después la mató: revelan el motivo del crimen

Medellín

Los impresionantes videos que muestran cómo los robos a mano armada se tomaron San Andrés

Nación

Fuerzas Militares envían más de 800 de sus integrantes a San Andrés y La Guajira por alerta de una onda tropical que podría terminar en ciclón

“Esto ocurrió en una reunión virtual. Lo que hicieron fue decirle al intendente que colaborara para que se levantara el bloqueo, pero ahora la gente que ha sido instrumentalizada por las pandillas de la zona quieren que ese uniformado pida esas disculpas de manera presencial. Eso es un verdadero absurdo porque todo lo que realizaron los integrantes del Goes fue ajustado a la norma”, dijo la fuente a SEMANA.

Asimismo, se conoció que este sujeto sería integrante de la banda conocida como La Casa de Madera El Rancho, quienes son los dinamizadores del delito en gran parte de la isla.

Papá de mujer encontrada muerta junto a su familia en hotel de San Andrés saca a la luz lo que cree que pasó: “Le he echado la culpa”

Tras estos hechos, se conoció que los uniformados del Goes fueron apartados de este grupo operativo tras las denuncias de estas personas, aun cuando todo habría estado ajustado a la norma.

SEMANA consultó con el coronel James Evelio Totena Girón, comandante de la Policía de San Andrés, quien precisó que aunque todo fue ajustado a la norma, están adelantando el debido proceso.

“Desde el momento que se conoció el hecho se aperturaron procesos disciplinarios y de la justicia penal militar a fin de esclarecer los acontecimientos presentados, en tal sentido nos encontramos realizando todas las acciones pertinentes sin que se genere vulneración al debido proceso y se tomaron decisiones administrativas internas con el fin de evitar interferencias en el proceso investigativo”, dijo el oficial.

En las próximas horas llegará a la isla de San Andrés un equipo de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden de la Policía Nacional.

“Con el tema de los bloqueos, se están adelantando mesas de diálogo con la comunidad para escuchar sus peticiones y adelantar las actuaciones necesarias. En el acontecimiento de no llegar a punto de acuerdo se cuenta con la capacidad institucional de restablecer los derechos de todos”, finalizó.

El alto oficial también precisó que no han bajado la guardia con la seguridad dentro de la isla, que por esta temporada reúne a propios y turistas.

Mas de Nación

El alcalde de Facatativa, Luis Carlos Casas.

Alcalde de Facatativá entregó aterradores detalles sobre muerte de cuatro personas en una casa: “Ponen a cocinar algo”

En el tramo Pasto-Rumichaca hay dos peajes, pero uno no ha podido ser implementado.

Viajeros, alisten bolsillo: a partir de esta fecha los peajes serán más caros en Colombia, ¿de cuánto sería el aumento?

.

¿Persecución política contra el gabinete del alcalde Alejandro Eder en Cali?

Erasmo Zuleta y Gustavo Petro.

El duro reclamo de Erasmo Zuleta al Gobierno Petro por zonas de concentración del Clan del Golfo en Córdoba: “Esto no es tierra de nadie”

Miembros del CTI realizando un levantamiento de cuerpos.

Encuentran a cuatro personas muertas dentro de una casa en Facatativá: habrían fallecido hace dos días y ya hay hipótesis

Felipe Montoya, Secretario de Deporte y Recreación

Otro golpe a Eder: Personería de Cali suspendió por ocho meses al exsecretario de Deportes, Felipe Montoya

Bloqueos en la isla de San Andrés.

Policía capturó a un peligroso delincuente en San Andrés y Fiscalía lo dejó libre: ordenó bloqueos que llevan tres días en la isla

Recientemente se terminó la primera fase de la Nueva vía al mar, que en su mayoría corresponde al Túnel del Toyo.

Procuraduría formula cargos a exdirectivo de Invías por presuntas fallas en la contratación del Túnel del Toyo

Esta fue la escena que se vivió por cuenta del incendio en esta zona del Huila.

Tragedia el día de Navidad en Colombia: tres personas murieron tras voraz incendio en un hotel de Neiva

Esta es la primera imagen que se revela de la mujer desde su llegada a Inglaterra.

Revelan el estado de salud de Zulma Guzmán, señalada de asesinar a dos niñas con talio: el Gobierno Petro lo confirmó

Noticias Destacadas