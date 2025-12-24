Policía capturó a un peligroso delincuente en San Andrés y Fiscalía lo dejó libre: ordenó bloqueos que llevan tres días en la isla

El domingo, 21 de diciembre, lo que era un procedimiento más de la Policía Nacional en San Andrés para la seguridad de propios y turistas terminó en unos bloqueos que llevan al menos 3 días en la isla. SEMANA conoció que los uniformados del Grupo de Operaciones Especiales (Goes) realizaron la captura de un sujeto conocido con el alias de Omiel, a quien le encontraron varios cartuchos y sin los permisos permitidos.

En ese momento, los uniformados realizaron la detención de esta persona y la trasladaron hasta las instalaciones de la Fiscalía para su judicialización, pero quedó en libertad horas después.

Desde ese momento, según información de las autoridades, este mismo sujeto habría instrumentalizado a la comunidad con el fin de poder realizar un bloqueo y lo que piden es que, al parecer, los policías que realizaron el procedimiento y donde tuvieron que usar la fuerza le pidan disculpas.

Una fuente cercana al caso, le explicó a esta revista que desde la gobernación adelantan mesas de diálogos con las comunidades, quienes le pidieron a la institución que el comandante de este grupo les pidiera disculpas.

“Esto ocurrió en una reunión virtual. Lo que hicieron fue decirle al intendente que colaborara para que se levantara el bloqueo, pero ahora la gente que ha sido instrumentalizada por las pandillas de la zona quieren que ese uniformado pida esas disculpas de manera presencial. Eso es un verdadero absurdo porque todo lo que realizaron los integrantes del Goes fue ajustado a la norma”, dijo la fuente a SEMANA.

Asimismo, se conoció que este sujeto sería integrante de la banda conocida como La Casa de Madera El Rancho, quienes son los dinamizadores del delito en gran parte de la isla.

Tras estos hechos, se conoció que los uniformados del Goes fueron apartados de este grupo operativo tras las denuncias de estas personas, aun cuando todo habría estado ajustado a la norma.

SEMANA consultó con el coronel James Evelio Totena Girón, comandante de la Policía de San Andrés, quien precisó que aunque todo fue ajustado a la norma, están adelantando el debido proceso.

“Desde el momento que se conoció el hecho se aperturaron procesos disciplinarios y de la justicia penal militar a fin de esclarecer los acontecimientos presentados, en tal sentido nos encontramos realizando todas las acciones pertinentes sin que se genere vulneración al debido proceso y se tomaron decisiones administrativas internas con el fin de evitar interferencias en el proceso investigativo”, dijo el oficial.

En las próximas horas llegará a la isla de San Andrés un equipo de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden de la Policía Nacional.

“Con el tema de los bloqueos, se están adelantando mesas de diálogo con la comunidad para escuchar sus peticiones y adelantar las actuaciones necesarias. En el acontecimiento de no llegar a punto de acuerdo se cuenta con la capacidad institucional de restablecer los derechos de todos”, finalizó.

El alto oficial también precisó que no han bajado la guardia con la seguridad dentro de la isla, que por esta temporada reúne a propios y turistas.