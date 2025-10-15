Ya han pasado más de tres meses desde la muerte de una familia en el hotel Portobelo Convention, de San Andrés, y hasta el momento no hay ningún responsable.

Tito Nelson Martínez Hernández; su esposa, Viviana Andrea Canro Zuluaga; y su hijo, Kevin Matías Martínez Canro, fueron a la isla para descansar y pasar algunos días, pero lastimosamente el destino les tenía preparada otra cosa: los tres fallecieron al interior de una habitación.

Según los exámenes realizados a los cuerpos, la causa del deceso fue una intoxicación por un gas que se había utilizado previamente para una fumigación.

Tito Nelson Martínez Hernández, Viviana Andrea Canro Zuluaga y su hijo Kevin Matías. | Foto: City Tv

Orlando Canro, padre de la mujer, no ha parado en su lucha para que todo se esclarezca y los responsables paguen por lo ocurrido. Recientemente, habló con el programa En Aguas Profundas, de Noticias Caracol, y explicó cómo va el caso.

El hombre recordó, con mucho dolor, lo que vio ese 11 de julio, ya que él fue la persona que encontró a la familia muerta. “Creo que todavía nosotros no podemos despertar porque fue una cosa increíble cómo los encontramos”, dijo.

“A mí se me acabaron mis sueños de pasear; era mi hija la que siempre nos llevaba. Yo ya solo no puedo, porque nos falta la persona más importante”, agregó.

Canro aseguró que, por parte del hotel, hasta el momento no han tenido ninguna respuesta, ni siquiera han hablado con su abogado. “Lo que tenemos es muy poco”, manifestó.

Asimismo, explicó que hace cerca de un mes hablaron con el fiscal del caso, pero no vieron ningún adelanto importante en la investigación.

Acerca de la hipótesis que entregaron las autoridades —según la cual la habitación fumigada era la de al lado y este gas se pasó a donde estaba la familia—, Orlando fue claro al advertir que esto a él no lo convence en lo absoluto.

De hecho, fue más allá y reveló lo que él cree que pasó aquella fatídica noche.

“Yo siempre le he echado la culpa al aire acondicionado. De pronto, en el mismo mantenimiento que le estaban haciendo al hotel, no lo hicieron bien, pero para mí fue eso”, comentó.

Por lo mismo, sostuvo que él observa que el hotel y la empresa de fumigación se quieren “lavar las manos” y se echan la culpa el uno al otro.

En ese sentido, remarcó que no descansará hasta que todo se esclarezca y seguirá presionando a la Fiscalía para ver avances significativos en la investigación.

“Una vez llamé al fiscal y se me puso bravo, pero le dije que era mi familia y que necesitaba estar preguntando, porque no puedo dejar esto así. Tenemos que saber qué fue lo que pasó en el hotel”, complementó.