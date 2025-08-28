Suscribirse

Nación

Sale a la luz la causa de la muerte de la familia encontrada sin vida en hotel de San Andrés: “Parecido al pescado o al ajo”

Tras más de 40 días, se conoció el resultado de la necropsia que revela la causa de muerte de padre, madre e hijo.

Redacción Nación
28 de agosto de 2025, 11:44 a. m.
La familia de las víctimas le ha exigido a las autoridades respuestas acerca de qué fue lo que pasó.
Todo sigue siendo materia de investigación. | Foto: Suministrada

Gran conmoción se generó en Colombia por el caso de una familia (padre, madre e hijo) que murió al interior de una habitación de un hotel de San Andrés. Todo era un verdadero misterio, pero en las últimas horas se conoció la causa de su fallecimiento.

El 11 de julio, Tito Nelson Martínez Hernández; su esposa, Viviana Andrea Canro Zuluaga; y su hijo, Kevin Matías Martínez Canro, fueron encontrados sin vida en el sitio por sus familiares.

La familia había llegado para disfrutar de unas vacaciones planeadas desde hacía tiempo, pero todo terminó en tragedia.

De izquierda a derecha: la familia fallecida en hotel de San Andrés e instalaciones del lugar.
De izquierda a derecha: la familia fallecida en hotel de San Andrés e instalaciones del lugar. | Foto: Foto suministra y pantallazos de videos tomados de Citytv.

Tras más de 40 días, el caso comenzó a esclarecerse, aunque las investigaciones continúan. Noticias RCN reveló una parte del dictamen en el que se especifica la causa de su muerte.

En el informe, que será clave para establecer responsabilidades, el hombre, la mujer y el niño fallecieron por cuenta de un gas usado para fumigar y eliminar plagas.

“Según la literatura, la fosfina es un gas incoloro más pesado que el aire. Una exposición muy alta a este gas provocaría, además, bronquitis, edemas pulmonares, convulsiones e incluso la muerte”, indicó Medicina Legal.

Contexto: Se conoce la millonada que familia habría pagado al hotel donde apareció muerta en San Andrés: precio salió a la luz

Un dato importante es que el propio hotel confirmó que días antes de la llegada de la familia desde Bogotá, se había llevado a cabo una fumigación en las habitaciones.

De hecho, los allegados de las víctimas aseguraron que, en su momento, Viviana Andrea pidió que los cambiaran de habitación, ya que percibían un olor extraño y las condiciones no eran las mejores. Sin embargo, su petición fue ignorada porque, según el hotel, había alta ocupación y todo estaba lleno.

Estos elementos serían muy importantes para saber qué pasó al interior de la habitación.
El papá de la mujer llevó la ropa de las víctimas como prueba de lo que había pasado. | Foto: Captura de video: City Tv

Incluso, después de la muerte, el padre de la mujer se quedó con la ropa de ellos y en varias oportunidades afirmó que las prendas tenían un olor extraño y fuerte.

“Es inodoro en su forma pura, pero las impurezas le otorgan un olor característico, parecido al pescado o al ajo”, precisó Medicina Legal.

La institución agregó en el informe: “La consecuencia es una falla en la producción de energía celular con la peroxidación posterior, resultando en anoxia celular”.

La anoxia celular se refiere a una grave falta de oxígeno en los tejidos del organismo, especialmente en el cerebro.

Contexto: Hotel de San Andrés donde encontraron familia muerta revela verdadero motivo por el que no la cambió de habitación

De esta manera, quedó despejado el interrogante acerca del motivo por el que la pareja de esposos falleció junto a su hijo. Ahora, todo se centra en una pregunta: ¿quiénes tienen responsabilidad en este caso?

Desde el primer día, la familia de las víctimas ha exigido justicia y pidió a las autoridades que no haya impunidad, ya que estaban seguros de que sus allegados no tuvieron nada que ver con su propia muerte.

Por lo pronto, las autoridades continuarán con las investigaciones, aunque el informe de Medicina Legal será clave durante todo el caso.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. ¿Qué es la fosfina, la tóxica sustancia que le causó la muerte a una familia en hotel de San Andrés?

2. Niños inmigrantes en riesgo: Estados Unidos revoca protecciones clave en la solicitud de Green Card

3. México suspende envíos postales a EE.UU. tras fin de exención de aranceles: caos para millones de usuarios y comercios

4. Pronóstico del Ideam: así estará el clima en Colombia durante este jueves, 28 de agosto

5. Escándalo pasaportes: investigan a seis nuevos funcionarios en el proceso contra la canciller Yolanda Villavicencio

LEER MENOS

Noticias relacionadas

San AndrésmuerteFamilia

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.