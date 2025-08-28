Gran conmoción se generó en Colombia por el caso de una familia (padre, madre e hijo) que murió al interior de una habitación de un hotel de San Andrés. Todo era un verdadero misterio, pero en las últimas horas se conoció la causa de su fallecimiento.

El 11 de julio, Tito Nelson Martínez Hernández; su esposa, Viviana Andrea Canro Zuluaga; y su hijo, Kevin Matías Martínez Canro, fueron encontrados sin vida en el sitio por sus familiares.

La familia había llegado para disfrutar de unas vacaciones planeadas desde hacía tiempo, pero todo terminó en tragedia.

De izquierda a derecha: la familia fallecida en hotel de San Andrés e instalaciones del lugar. | Foto: Foto suministra y pantallazos de videos tomados de Citytv.

Tras más de 40 días, el caso comenzó a esclarecerse, aunque las investigaciones continúan. Noticias RCN reveló una parte del dictamen en el que se especifica la causa de su muerte.

En el informe, que será clave para establecer responsabilidades, el hombre, la mujer y el niño fallecieron por cuenta de un gas usado para fumigar y eliminar plagas.

“Según la literatura, la fosfina es un gas incoloro más pesado que el aire. Una exposición muy alta a este gas provocaría, además, bronquitis, edemas pulmonares, convulsiones e incluso la muerte”, indicó Medicina Legal.

Un dato importante es que el propio hotel confirmó que días antes de la llegada de la familia desde Bogotá, se había llevado a cabo una fumigación en las habitaciones.

De hecho, los allegados de las víctimas aseguraron que, en su momento, Viviana Andrea pidió que los cambiaran de habitación, ya que percibían un olor extraño y las condiciones no eran las mejores. Sin embargo, su petición fue ignorada porque, según el hotel, había alta ocupación y todo estaba lleno.

El papá de la mujer llevó la ropa de las víctimas como prueba de lo que había pasado. | Foto: Captura de video: City Tv

Incluso, después de la muerte, el padre de la mujer se quedó con la ropa de ellos y en varias oportunidades afirmó que las prendas tenían un olor extraño y fuerte.

“Es inodoro en su forma pura, pero las impurezas le otorgan un olor característico, parecido al pescado o al ajo”, precisó Medicina Legal.

La institución agregó en el informe: “La consecuencia es una falla en la producción de energía celular con la peroxidación posterior, resultando en anoxia celular”.

La anoxia celular se refiere a una grave falta de oxígeno en los tejidos del organismo, especialmente en el cerebro.

De esta manera, quedó despejado el interrogante acerca del motivo por el que la pareja de esposos falleció junto a su hijo. Ahora, todo se centra en una pregunta: ¿quiénes tienen responsabilidad en este caso?

Desde el primer día, la familia de las víctimas ha exigido justicia y pidió a las autoridades que no haya impunidad, ya que estaban seguros de que sus allegados no tuvieron nada que ver con su propia muerte.