Claro expande su red 5G a San Andrés y Leticia

El despliegue busca ampliar la conectividad en territorios apartados.

Redacción Economía
4 de marzo de 2026, 12:18 p. m.
La infraestructura móvil sigue creciendo con la expansión de redes de última generación.
Claro anunció la expansión de su red 5G hacia los territorios de San Andrés y Leticia, lo que eleva a 59 ciudades y municipios la cobertura de esta tecnología en Colombia.

Con esta ampliación, la compañía busca extender el acceso a servicios móviles de mayor velocidad y menor latencia en regiones que históricamente han tenido mayores retos de conectividad.

De acuerdo con la empresa, la red 5G de Claro cuenta actualmente con más de 2.200 estaciones base activas en el país.

A febrero de 2026, más de cinco millones de usuarios han generado tráfico en esta red, que ya soporta más del 16 % del tráfico total de la compañía. En las zonas donde la cobertura está disponible, el uso de esta tecnología supera el 35 % del tráfico móvil.

Rodrigo de Gusmao, presidente de Claro Colombia, señaló que el despliegue busca ampliar la conectividad en distintas regiones del país. “Llegar con 5G a San Andrés y Leticia demuestra que nuestra apuesta por la conectividad es nacional y equitativa”, afirmó el directivo al referirse al alcance del proyecto.

Además del despliegue de infraestructura, la compañía indicó que continúa fortaleciendo la calidad del servicio móvil en estos territorios.

Según el reporte “Yo mido la calidad” de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), Claro registra velocidades promedio de 18,92 Mbps en San Andrés, 30,36 Mbps en Providencia y 13,20 Mbps en descarga en Leticia.

Para acceder a la red 5G, los usuarios deben encontrarse en zonas con cobertura y contar con dispositivos compatibles con esta tecnología. La empresa informó que actualmente ofrece más de 60 modelos de teléfonos 5G, con precios desde $399.900.

Claro cuenta con cobertura móvil 2G, 3G y 4G en 1.104 municipios del país a través de una red de más de 10.600 torres, y atiende a más de 40 millones de usuarios en servicios móviles.

