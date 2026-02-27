Claro, la mejor red móvil del país, según la firma Ookla. ¿Cómo lo logró?

Gracias a su proceso de modernización, la puesta en marcha de la red 5G y la cobertura que ha logrado a nivel nacional, Claro se ha posicionado como la empresa líder en tecnología de Colombia y, según Ookla, como la mejor red móvil y la red móvil más rápida del país por segundo año consecutivo, de acuerdo con el más reciente informe publicado por la firma.

Parte de este logro está relacionado con el plan de modernización de antenas para incrementar su cobertura 5G, que para 2026 proyecta alcanzar cerca del 50 %. Esto permitió que la velocidad promedio de navegación móvil en los sitios modernizados se duplicara en el último año, pasando de 17 a 34 Mbps, según mediciones de Medux, herramienta de la CRC que evalúa la calidad del servicio móvil en el país.

Actualmente, la red 5G de Claro soporta más del 16 % del tráfico total de la compañía y supera el 35 % en las zonas donde ya existe cobertura en 57 ciudades del país. Además, el consumo promedio de datos por usuario migrado a 5G ha aumentado más del 8 %, lo que confirma el dinamismo de esta tecnología.

En los sitios intervenidos, el tráfico total de datos creció 41,4 %, lo cual refleja una mejor experiencia para los usuarios y una mayor capacidad de la red para soportar la demanda creciente de conectividad.

Para Rodrigo de Gusmao, presidente de Claro Colombia, se trata de una gran responsabilidad con los colombianos. “Duplicar la velocidad de Internet móvil en un año en los sitios modernizados y ser reconocidos como la mejor y más rápida red móvil del país demuestra que nuestra inversión se traduce en calidad y experiencia para millones de usuarios”, afirmó.

Invertir en Colombia

Asimismo, De Gusmao subrayó que estos resultados son el reflejo de más de 30 años de inversión sostenida en infraestructura, más de 140.000 kilómetros de fibra óptica, un cable submarino con puntos de aterrizaje en Cartagena, Puerto Colombia y San Andrés, y centros de datos de clase mundial en Bogotá y Medellín.

Claro es la empresa de tecnología con mayor cobertura móvil y fija de Colombia. Cuenta con una red de más de 10.660 antenas y ofrece su servicio de 5G en 57 ciudades. Actualmente, más de 40 millones de colombianos lo han escogido como su operador de servicios de voz y datos móviles.

La compañía también ofrece servicios de internet de banda ancha en más de 147 ciudades y municipios. Hoy, más de cinco millones de hogares pueden acceder a su red de fibra óptica, un segmento en el que también logró un reconocimiento por parte de Ookla, ya que obtuvo el premio a la red con la mejor experiencia de videojuegos en Colombia.

*Contenido elaborado con el apoyo de Claro.