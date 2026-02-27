Empresas

Claro, la mejor red móvil del país, según la firma Ookla. ¿Cómo lo logró?

Rodrigo de Gusmao, presidente de Claro Colombia, explicó que estos resultados son el reflejo de más de 30 años de inversión sostenida en infraestructura.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
27 de febrero de 2026, 4:13 p. m.
Actualmente, la red 5G de Claro soporta más del 16 % del tráfico total de la compañía y supera el 35 % en las zonas donde ya existe cobertura en 57 ciudades del país.
Actualmente, la red 5G de Claro soporta más del 16 % del tráfico total de la compañía y supera el 35 % en las zonas donde ya existe cobertura en 57 ciudades del país. Foto: Claro - API

Gracias a su proceso de modernización, la puesta en marcha de la red 5G y la cobertura que ha logrado a nivel nacional, Claro se ha posicionado como la empresa líder en tecnología de Colombia y, según Ookla, como la mejor red móvil y la red móvil más rápida del país por segundo año consecutivo, de acuerdo con el más reciente informe publicado por la firma.

Parte de este logro está relacionado con el plan de modernización de antenas para incrementar su cobertura 5G, que para 2026 proyecta alcanzar cerca del 50 %. Esto permitió que la velocidad promedio de navegación móvil en los sitios modernizados se duplicara en el último año, pasando de 17 a 34 Mbps, según mediciones de Medux, herramienta de la CRC que evalúa la calidad del servicio móvil en el país.

Actualmente, la red 5G de Claro soporta más del 16 % del tráfico total de la compañía y supera el 35 % en las zonas donde ya existe cobertura en 57 ciudades del país. Además, el consumo promedio de datos por usuario migrado a 5G ha aumentado más del 8 %, lo que confirma el dinamismo de esta tecnología.

En los sitios intervenidos, el tráfico total de datos creció 41,4 %, lo cual refleja una mejor experiencia para los usuarios y una mayor capacidad de la red para soportar la demanda creciente de conectividad.

Contenido en colaboración

Aeropuerto El Dorado no ha cumplido recomendaciones para mejorar su capacidad: “Podría llegar a 100 operaciones hora”

Contenido en colaboración

¿En qué casos puede acogerse a la insolvencia económica? Estas son las recomendaciones de Asobancaria

Contenido en colaboración

De 14 aeropuertos con planes de mejoramiento a cargo de Aerocivil, solo seis avanzan a buen ritmo

Contenido en colaboración

Elizabeth Parra quiere ser la voz de la propiedad horizontal en el Congreso: sus propuestas a la Cámara por Bogotá

Contenido en colaboración

Desde Colombia esta compañía garantiza que no se retrasen los vuelos en más de 300 aeropuertos del mundo

Contenido en colaboración

“Vamos a entregar un Partido Conservador triunfante el 8 de marzo”: Efraín Cepeda revela sus cálculos para las próximas elecciones

Contenido en colaboración

¿Moverse en helicóptero por Colombia? Esta empresa ofrece vuelos chárter a buen precio: “Pueden salir igual que un taxi”

Contenido en colaboración

La apuesta de Claro para blindar a las empresas en la era de los ciberataques

Cápsulas

Claro fortalece su apuesta digital en Barranquilla con nuevas inversiones para 2026

Deportes

Óscar Córdoba debuta en otro canal colombiano: lanzó su nuevo programa de televisión

Para Rodrigo de Gusmao, presidente de Claro Colombia, se trata de una gran responsabilidad con los colombianos. “Duplicar la velocidad de Internet móvil en un año en los sitios modernizados y ser reconocidos como la mejor y más rápida red móvil del país demuestra que nuestra inversión se traduce en calidad y experiencia para millones de usuarios”, afirmó.

Invertir en Colombia

Asimismo, De Gusmao subrayó que estos resultados son el reflejo de más de 30 años de inversión sostenida en infraestructura, más de 140.000 kilómetros de fibra óptica, un cable submarino con puntos de aterrizaje en Cartagena, Puerto Colombia y San Andrés, y centros de datos de clase mundial en Bogotá y Medellín.

Claro es la empresa de tecnología con mayor cobertura móvil y fija de Colombia. Cuenta con una red de más de 10.660 antenas y ofrece su servicio de 5G en 57 ciudades. Actualmente, más de 40 millones de colombianos lo han escogido como su operador de servicios de voz y datos móviles.

La compañía también ofrece servicios de internet de banda ancha en más de 147 ciudades y municipios. Hoy, más de cinco millones de hogares pueden acceder a su red de fibra óptica, un segmento en el que también logró un reconocimiento por parte de Ookla, ya que obtuvo el premio a la red con la mejor experiencia de videojuegos en Colombia.

*Contenido elaborado con el apoyo de Claro.

Más de Contenido en colaboración

ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

Aeropuerto El Dorado no ha cumplido recomendaciones para mejorar su capacidad: “Podría llegar a 100 operaciones hora”

Aunque la insolvencia es legítima y necesaria para quienes enfrentan dificultades reales, no es una estrategia para eludir las obligaciones.

¿En qué casos puede acogerse a la insolvencia económica? Estas son las recomendaciones de Asobancaria

Oinac avanza en un plan que incluirá un nuevo edificio internacional, 330 plazas adicionales de parqueo y cuatro nuevas posiciones de parqueo para aviones.

De 14 aeropuertos con planes de mejoramiento a cargo de Aerocivil, solo seis avanzan a buen ritmo

Tras más de 15 años de experiencia en el sector privado, Elizabeth Parra busca que la propiedad horizontal tenga representación directa en el Congreso.

Elizabeth Parra quiere ser la voz de la propiedad horizontal en el Congreso: sus propuestas a la Cámara por Bogotá

Para Stock Keeper, crecer no es vender más: es estar preparados para atender una demanda mayor sin sacrificiar servicio ni calidad.

Desde Colombia esta compañía garantiza que no se retrasen los vuelos en más de 300 aeropuertos del mundo

Según Efraín Cepeda, con la Gira Azul ha podido comprobar que después del 8 de marzo tendrán un partido triunfante.

“Vamos a entregar un Partido Conservador triunfante el 8 de marzo”: Efraín Cepeda revela sus cálculos para las próximas elecciones

Hoy, Helicol tiene una flota de ocho helicópteros bimotores que, sumados a las aeronaves de su red de aliados, alcanzan un total de 22 equipos distribuidos en todo el país.

¿Moverse en helicóptero por Colombia? Esta empresa ofrece vuelos chárter a buen precio: “Pueden salir igual que un taxi”

Avianca - API

Más rutas, más desarrollo: así conecta Avianca a Colombia con nuevas oportunidades económicas

Diego Fran Ariza, candidato del Partido de la U a la Cámara de Representantes por Santander.

El plan de Diego Fran Ariza, candidato a la Cámara por Santander, para impulsar la región: “Exigimos justicia. Santander está en cuidados intensivos”