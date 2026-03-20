Más que conectividad: una apuesta de Claro por la educación y el desarrollo del país con Escuelas Conectadas

Para nadie es un secreto que la geografía colombiana, cargada de montañas, selvas y desiertos, supone una gran riqueza natural capaz de impulsar el desarrollo territorial. Sin embargo, al mismo tiempo, esta diversidad geográfica ha implicado una serie de desafíos históricos, principalmente en materia de conectividad, que afectan a las poblaciones más alejadas, impidiéndoles el acceso a muchas oportunidades.

Con el objetivo de aportar al cierre de las brechas en la educación del país y de ampliar el acceso a la conectividad de las comunidades más vulnerables, Claro lanzó en 2020 su programa propio ‘Escuelas conectadas Claro por Colombia’. Impactando 29 departamentos y 92 municipios, y beneficiando a cerca de 400.000 estudiantes, 600 docentes y más de 385 instituciones educativas, con este programa han fortalecido la educación STEAM , tecnológica de los estudiantes y docentes y además ha conectado las salas de tecnología de colegios oficiales con internet gratuito de alta calidad a velocidades de hasta 200 megas.

Más oportunidades académicas y laborales

Un análisis desarrollado por la firma KPMG, que incluyó a 384 estudiantes y 50 rectores de 50 centros educativos beneficiarios de Escuelas conectadas Claro por Colombia, encontró que la iniciativa “ha contribuido a mejorar las condiciones de conectividad en las instituciones educativas, al facilitar el acceso gratuito a internet y herramientas digitales”, explica el informe.

De hecho, según los testimonios de los rectores, antes de sumarse al programa la mayoría enfrentaba limitaciones significativas en materia de conectividad, con acceso insuficiente, dificultades técnicas y alta intermitencia en el servicio.

A su vez, el personal educativo ha percibido que el programa contribuye a mejorar el proceso educativo, pues los estudiantes han demostrado mejores capacidades de investigación y búsqueda de recursos para aprender sobre asignaturas que van desde la tecnología hasta las áreas de matemáticas, ciencias naturales, lengua castellana, ciencias sociales, entre otras.

Hoy, miles de estudiantes cuentan con acceso a formación digital gratuita, salas de cómputo y herramientas tecnológicas. Foto: Claro - API

Al mismo tiempo, estos espacios han ayudado a que estudiantes de las instituciones educativa para que desarrollen habilidades digitales en temas de programación, robótica, uso de inteligencia artificial (IA) o producción de contenido audiovisual. “Esto promueve la apropiación e inclusión tecnológica en el sistema educativo, beneficiando a estudiantes y docentes con herramientas digitales que impulsan el aprendizaje y el desarrollo”, destacaron desde KPMG.

Otro de los puntos que llama la atención del análisis es que un porcentaje importante de estudiantes de grado 11, cercano al 35 %, ha logrado acceder a oportunidades de educación superior gracias al acceso a internet. Adicionalmente, el 46 % de los estudiantes encuestados indicaron que el uso del internet los ha ayudado a identificar lo que quieren estudiar o cómo preparar su futuro.

Así, además de impactar directamente en tres Objetivos de Desarrollo Sostenible (4, 10 y 17), el programa muestra una oportunidad clave para transformar realidades y acceder a mejores oportunidades en territorios en donde, históricamente, la conectividad nunca había llegado.

Educación para todas las personas

Este programa también incluye el desarrollo con Aprendeconclaro.claro.com.co, un portal web con más de mil contenidos disponibles en áreas como Matemáticas, ciencias, lengua para niños y niñas, así como cursos de formación complementaria para el empleo, el emprendimiento, una biblioteca digital con más de 700 libros digitales, entre otros, que facilitan el proceso de aprendizaje para todas las edades.

En este momento, Claro cuenta con 24 Salas de Tecnología en ciudades como Villa de Leyva, Bogotá, El Paujil (Caquetá). Foto: Claro - API

Asimismo, en alianza con ONG´s, entidades públicas y privadas, Claro ha impulsado otro de sus programas “Salas de Tecnología Claro por Colombia”, que beneficia a comunidades de personas con discapacidad, organizaciones y entidades que promueven el empleo, el emprendimiento y el acceso a oportunidades de las comunidades vulnerables de la país, con este programa se crea un ecosistema que integra espacios físicos con equipos de cómputo, internet gratuito y y Allí, las comunidades tienen acceso libre, virtual y gratuito a contenidos educativos para capacitarse y fortalecer sus emprendimientos o culminar su educación básica y media.

En este momento, Claro cuenta con 24 salas en ciudades como Villa de Leyva, Bogotá, El Paujil (Caquetá), Santa Marta, Soacha, Montería, Barranquilla, Santa Marta, Facatativá, Cartagena, Tunja, Barichara, Sopó y Cali. En solo el 2025, este programa ha facilitado el acceso a oportunidades de más de 25.000 personas

*Contenido elaborado con el apoyo de Claro.