Sargazo en San Andrés: qué es, causas, duración y recomendaciones para viajeros

San Andrés, Providencia y Santa Catalina es uno de los destinos más emblemáticos de Colombia, una joya turística imperdible que cada año atrae a millones de visitantes. Su encanto se debe a sus playas de arena blanca y aguas cristalinas, ideales para descansar y tomar el sol en espacios agradables.

Sin embargo, en los últimos días, turistas y habitantes han registrado una extraña marcha marrón en el mar de la isla que, como es de esperarse, ha alertado a más de uno que no conoce de qué se trata este fenómeno y qué precauciones se deben tener al respecto.

De acuerdo con la Gobernación del archipiélago, esta coloración del agua que cubre la belleza natural del mar de San Andrés es a causa de la llegada masiva del sargazo, un tipo de alga marina marrón que llega masivamente a las costas caribeñas, como esta isla, formando acumulaciones que afectan visual y olfativamente las playas.

En San Andrés, impacta principalmente el turismo al ensuciar la arena y el agua no solo con un color diferente, sino con un olor fuerte, que es el que han reportado los viajeros y residentes a través de las redes sociales durante el último fin de semana.

Ese olor desagradable que desprende este fenómeno, similar al de materia orgánica en descomposición, dificulta el ingreso de bañistas al mar. Ante esta situación, la Gobernación del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina ya se ha pronunciado antes sobre el refuerzo de las labores de limpieza en las playas y de las estrategias para el manejo del sargazo.

¿Cuándo dura este fenómeno?

Aunque el sargazo en San Andrés suele aparecer entre abril, mayo y septiembre, coincidiendo con los meses más calurosos, la verdad es que su llegada es impredecible y depende de vientos y corrientes, lo que explica su aparición entre enero y febrero.

No obstante, en general, la mayor concentración y los peores meses suelen ser junio, julio y agosto. Los meses libres de sargazo son de diciembre a marzo y abril, pero en realidad no tiene fecha fija ni de llegada ni para terminar.

Por esta razón, en la isla también se realizan jornadas de limpieza y manejo de sargazo.

Recomendaciones para viajeros

De acuerdo con las autoridades locales, la limpieza de las playas nunca logra dejarlas 100 % libres de sargazo porque se trata de un fenómeno natural que va y viene, dependiendo de factores como el clima y las corrientes marinas.

Debido a esto, la primera recomendación es no alarmarse, sino informarse y tener algunas precauciones básicas, como evitar permanecer por largos periodos de tiempo cerca de zonas donde esté presente el alga y se perciba ese olor fuerte.

También es importante evitar nadar en zonas con grandes acumulaciones de sargazo y darse un buen baño tras salir del mar.

Por otro lado, no se recomienda intentar remover las algas por cuenta propia, ya que esto requiere de un equipo adecuado y usar una mascarilla liviana en zonas donde su olor sea muy fuerte en caso de tener problemas respiratorios.