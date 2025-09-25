Suscribirse

Empresas

Famoso hotel en San Andrés anuncia que cerrará operaciones: preocupante razón

La reconocida cadena hotelera hizo el anuncio tras un estudio de ingeniería.

Redacción Semana
25 de septiembre de 2025, 1:56 p. m.
SIC anunció medidas contra Cotelco.
Esto dijo en su comunicado la cadena hotelera. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Este 25 de septiembre, la reconocida cadena de hoteles en Colombia, Decameron, hizo un anuncio que preocupó a muchos viajeros. Aseguraron que como medida preventiva decidieron cerrar las operaciones del Hotel Aquarium, que funciona en la Isla de San Andrés y es uno de los más visitados en ese lugar.

De acuerdo con la información expuesta, la medida busca preservar la seguridad de los huéspedes y empleados, dados los resultados de un estudio de ingeniería del 22 de septiembre. Este señaló que hubo varias anomalías en la estructura de las instalaciones y que esto podría comprometer la estabilidad física del hotel.

Atención a los plazos para declarar renta 2025.
El hotel enfrenta una situación que puede poner en riesgo a huéspedes y trabajadores. | Foto: 123RF

“Para Decameron la prioridad es garantizar la seguridad de sus huéspedes y empleados y por ello, una vez tuvimos conocimiento de estos hallazgos, decidimos el cierre del hotel y procedimos a desarrollar un plan de contingencia para los huéspedes”, indicó la compañía en el comunicado.

Contexto: Con la unión entre Tigo y Movistar, Colombia sería el país más concentrado del mundo, dice estudio. Para otros está en juego la sostenibilidad del mercado

¿Qué pasará con los huéspedes?

Aseguraron que quienes estén alojados actualmente en el hotel serán reubicados en otros hoteles Decameron de la isla o también en hoteles aliados con los que han gestionado alojamiento para que los viajeros puedan culminar su estadía en las mejores condiciones.

Adicional a ello, dispusieron de un equipo de colaboradores dedicado exclusivamente para apoyar a nuestros huéspedes y facilitar su traslado.

Nuevo registro de viajeros obligatorio en España: estos son los datos que deberá entregar al visitar este país
Esto pasará con los huéspedes ya alojados. | Foto: Getty Images

¿Qué pasará con quienes tienen reservas próximas?

El hotel aseguró que actualmente están contactando a los clientes con reservas confirmadas en los próximos días y semanas para ofrecerles alternativas de reubicación o reembolso frente a esta situación.

Contexto: Latam anuncia giro histórico en sus vuelos y hace nueva apuesta a rutas cortas

“Para todos los clientes de Decameron con una reserva activa y vigente en el Hotel Aquarium de San Andrés, hemos dispuesto distintos canales de atención exclusivos para resolver sus inquietudes sobre esta eventualidad y gestionar sus reservas”, precisaron.

Quienes tengan reservas pueden comunicarse al teléfono fijo (601) 628 0000 o al celular 320 889 9822. También contactarlos por correo en reacomodaciones@decameron.com.

Playas de Colombia
Son varios los hoteles que funcionan en San Andrés y en los que serán reubicados los viajeros. | Foto: Cortesía - TripAdvisor

“Lamentamos profundamente los inconvenientes y molestias causadas por esta decisión y presentamos excusas a todos nuestros clientes. Les pedimos su comprensión frente a esta situación en la que hemos priorizado la seguridad y bienestar para ellos y sus familias”, concluyeron en el comunicado.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Don Omar anunció su retiro de los escenarios tras 25 años de carrera, “es hora de pasar el batón”

2. Fuerte temblor de 6.3 en Venezuela: autoridades inspeccionan los daños y los afectados hablan

3. Robo de película: impactante video muestra hombres enmascarados asaltando una joyería en California. El botín asciende al millón de dólares

4. Selección Colombia oficializó dos amistosos más rumbo al Mundial 2026: fechas y horarios

5. Así reaccionó Carlos Antonio Vélez al fracaso de Once Caldas en Copa Sudamericana: “Vulgar”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

DecameronSan AndrésHoteles

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.