Famoso hotel en San Andrés anuncia que cerrará operaciones: preocupante razón

Este 25 de septiembre, la reconocida cadena de hoteles en Colombia, Decameron, hizo un anuncio que preocupó a muchos viajeros. Aseguraron que como medida preventiva decidieron cerrar las operaciones del Hotel Aquarium, que funciona en la Isla de San Andrés y es uno de los más visitados en ese lugar.

De acuerdo con la información expuesta, la medida busca preservar la seguridad de los huéspedes y empleados, dados los resultados de un estudio de ingeniería del 22 de septiembre. Este señaló que hubo varias anomalías en la estructura de las instalaciones y que esto podría comprometer la estabilidad física del hotel.

El hotel enfrenta una situación que puede poner en riesgo a huéspedes y trabajadores. | Foto: 123RF

“Para Decameron la prioridad es garantizar la seguridad de sus huéspedes y empleados y por ello, una vez tuvimos conocimiento de estos hallazgos, decidimos el cierre del hotel y procedimos a desarrollar un plan de contingencia para los huéspedes”, indicó la compañía en el comunicado.

¿Qué pasará con los huéspedes?

Aseguraron que quienes estén alojados actualmente en el hotel serán reubicados en otros hoteles Decameron de la isla o también en hoteles aliados con los que han gestionado alojamiento para que los viajeros puedan culminar su estadía en las mejores condiciones.

Adicional a ello, dispusieron de un equipo de colaboradores dedicado exclusivamente para apoyar a nuestros huéspedes y facilitar su traslado.

Esto pasará con los huéspedes ya alojados. | Foto: Getty Images

¿Qué pasará con quienes tienen reservas próximas?

El hotel aseguró que actualmente están contactando a los clientes con reservas confirmadas en los próximos días y semanas para ofrecerles alternativas de reubicación o reembolso frente a esta situación.

“Para todos los clientes de Decameron con una reserva activa y vigente en el Hotel Aquarium de San Andrés, hemos dispuesto distintos canales de atención exclusivos para resolver sus inquietudes sobre esta eventualidad y gestionar sus reservas”, precisaron.

Quienes tengan reservas pueden comunicarse al teléfono fijo (601) 628 0000 o al celular 320 889 9822. También contactarlos por correo en reacomodaciones@decameron.com.

Son varios los hoteles que funcionan en San Andrés y en los que serán reubicados los viajeros. | Foto: Cortesía - TripAdvisor