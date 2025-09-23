Suscribirse

Latam anuncia giro histórico en sus vuelos y hace nueva apuesta a rutas cortas

Este es el nuevo negocio millonario que anunció la empresa.

Redacción Semana
23 de septiembre de 2025, 6:33 p. m.
Aerolínea Latam
Aerolínea Latam anunció una nueva apuesta con la compra de aviones de fuselaje angosto. | Foto: Cortesía Latam

Desde hace algunos años, tras la pandemia de la Covid-19, varias empresas tuvieron que asumir nuevos modelos de negocio o explorar alternativas para lograr una reactivación rápida y efectiva. Latam ha sido una de esas empresas, junto a Avianca, Wingo y otras que funcionan en el país, que han sumado esfuerzos para lograr un mayor número de pasajeros y mayores ingresos.

Recientemente, la aerolínea anunció un nuevo plan que buscaría una mayor conectividad entre regiones en Sudamérica, tras asegurar un nuevo acuerdo con la empresa Embraer, con la que adquirieron 74 nuevos aviones de fuselaje angosto, de referencia Embraer E195-E2.

Anuncian nuevo vuelo más largo del mundo; durará 29 horas y conectará Buenos Aires con Shanghái.
Esto fue lo que dijo la empresa. | Foto: Agencia 123rf

“El pedido contempla 24 entregas en firme y 50 opciones de compra. Las entregas de los aviones en firme comenzarán en la segunda mitad de 2026, inicialmente para LATAM Airlines Brasil y posteriormente podrían operar en otras filiales del grupo LATAM“, indicó la empresa a través de un comunicado.

Contexto: Latam eleva advertencia por supuestas promociones de tiquetes por mensajes de texto: son falsas

Con esta nueva flota se mejoraría la flexibilidad operativa en las filiales del Grupo Latam. El negocio está avaluado en unos US$2.100 millones, de acuerdo a los precios listados.

De acuerdo a lo anunciado por la aerolínea, los aviones cuentan con tecnología de última generación. La referencia adquirida traerá varios beneficios para la empresa, al tener costos competitivos por asiento, eficiencia superior en consumo de combustible y mayor confort para los pasajeros gracias a su configuración de cabina 2-2.

Avión de LATAM en Cancún.
LATAM Airlines ampliará su operación. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Entre las capacidades, la aeronave es impulsada por motores Pratt & Whitney GTF y con aerodinámica avanzada y la última tecnología fly-by-wire. Adicional a ello, tiene hasta un 30 % menos de consumo de combustible por asiento comparado con modelos de generaciones anteriores.

Contexto: Latam Airlines anuncia nueva función para hacerle frente a maletas extraviadas: “entendemos que es un tema crítico”

“Durante los últimos cuatro años, el grupo LATAM se ha enfocado en expandir su red doméstica y regional, creando la forma más completa y fluida de viajar dentro de Sudamérica. La decisión del grupo LATAM se basa en la excelente eficiencia económica y la versatilidad del Embraer E195-E2, cuya versatilidad permitirá continuar con nuestra trayectoria de crecimiento rentable al fortalecer la conectividad mediante la apertura de nuevos destinos, ofreciendo a nuestros pasajeros aún más opciones, contribuyendo a la conectividad de las comunidades e impulsando también el desarrollo económico y social”, precisó Roberto Alvo, CEO de LATAM Airlines Group.

AEROPUERTO EL DORADO
Operarán en varias regiones de Latinoamérica. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA

