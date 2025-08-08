El grupo LATAM anunció este 8 de agosto de 2025 un avance significativo en la experiencia de sus pasajeros: la implementación de la función de Apple para compartir la ubicación de artículos con un AirTag y accesorios de la red “Find My”.

A partir de ahora, los pasajeros de LATAM que utilicen un AirTag o un accesorio de la red “Find My” en sus pertenencias podrán compartir de forma privada y segura su ubicación con el grupo a través de la aplicación “Find My” en su iPhone, iPad o Mac. Esta integración permitirá a LATAM mejorar significativamente la eficiencia en la localización y recuperación de equipaje perdido, ofreciendo una capa adicional de seguridad y confianza durante sus viajes.

“En LATAM, sabemos que pueden ocurrir inconvenientes con el equipaje. Transportamos más de 40 millones de piezas de equipaje por año, con un positivo desempeño a nivel mundial ya que nuestros índices de extravío están aproximadamente un 50% por debajo del promedio del sector. Pero claramente entendemos que es un tema crítico para aquellos clientes con equipaje demorado”, afirmó Paulo Miranda, vicepresidente de Clientes del Grupo LATAM Airlines.

“Oor eso, estamos muy orgullosos de lanzar esta funcionalidad, que no solo brinda mayor tranquilidad a nuestros pasajeros, sino que también refuerza la innovación tecnológica como un pilar central en la transformación de la experiencia de viaje a través de soluciones inteligentes y centradas en el cliente”, agregó.

Seguimiento de equipaje

Compartir la ubicación de AirTag o accesorio “Find My” con LATAM es un proceso simple y seguro. Si el equipaje se retrasa, puede informar a la aerolínea exactamente dónde se encuentra la maleta en cuestión de minutos. Para hacerlo, necesita generar un enlace desde el iPhone, iPad o Mac abriendo la aplicación “Find My” y creando un enlace de compartir la ubicación del ítem. Luego, tendrá que ingresar ese enlace en el informe de equipaje retrasado a través del sitio web de autoservicio de SITA.

“Ofrecer viajes más seguros y eficientes con nuevas tecnologías es parte de nuestro ADN. Según nuestro informe SITA Baggage IT Insights, la tasa de incidencia de equipaje en América Latina y el Caribe bajó casi un 15% en 2024, gracias a inversiones en tecnología inteligente. Con el tráfico aéreo global en crecimiento, celebramos la iniciativa de LATAM por implementar esta solución con AirTags y SITA WorldTracer®”, dijo Shawn Gregor, presidente SITA Américas.

Para la privacidad y seguridad de los clientes, el intercambio de ubicación finalizará automáticamente tan pronto como el cliente encuentre su maleta. Los clientes también pueden detenerlo en cualquier momento y caducará automáticamente después de siete días.

La función de compartir la ubicación de ítems se basa en la red “Find My” de Apple, una red de colaboración masiva de más de mil millones de dispositivos Apple que utiliza tecnología inalámbrica Bluetooth para detectar dispositivos o artículos perdidos cercanos e informar su ubicación aproximada al propietario.

Todo el proceso está cifrado de extremo a extremo y es anónimo, por lo que nadie más, ni siquiera Apple ni los fabricantes de accesorios en la red Find My, pueden ver la ubicación o la información de un artículo. Para compartir la ubicación de ítems, se requiere iOS 18.2, iPadOS 18.2 o macOS 15.2 o posterior.

Foto de referencia | Foto: Getty Images

SITA opera en más de 200 países y territorios. Con alrededor de 2.500 clientes, la tecnología de SITA respalda a más de 1.000 aeropuertos y más de 19.600 aeronaves en todo el mundo.

LATAM Airlines Group S.A. y sus filiales, por su parte, son el principal grupo de aerolíneas en América Latina presente en cinco mercados domésticos de la región: Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Perú, además de operaciones internacionales dentro de América Latina y hacia/desde Europa, Estados Unidos, Oceanía, África y el Caribe.

El grupo cuenta con una flota de aviones Boeing 767, 777, 787, Airbus A321, A321Neo, A320, A320Neo y A319. Además, el Airbus 330, operado bajo arrendamiento de corto plazo, también forma parte de las operaciones actuales.