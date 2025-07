Por qué el piloto y el copiloto de un avión no comen lo mismo cuando viajan, también evitan bebidas como el café: esta es la razón

De este manera, la alimentación juega un papel crucial para ambos roles; sin embargo, muchas personas no lo perciben y no se dan cuenta que tanto el piloto como el copiloto se alimentan con insumos diferentes por razones ligadas a la seguridad.

Detrás de esta aparentemente trivial cuestión se esconde una norma no escrita que sorprende a muchos: piloto y copiloto nunca comen lo mismo. Y no es por gusto.

Se trata de seguridad operacional