Lío para motos a las que les instalaron baúl: hay duda que podría dar para costoso comparendo

¿Deben las motos portar kit de carretera?

La comunicación señala, según lo informó el Señor Biter, experto en movilidad y quien utiliza sus redes sociales para aclarar dudas sobre estos temas, las motos, por sus condiciones físicas no pueden portar la totalidad de los elementos descritos en el Código Nacional de Tránsito, razón por la que los agentes o las autoridades no podrían imponer multas por no tener el kit de carretera.